El día que Bustamante sacó su furia contra la piratería

La piratería siempre ha sido un tema candente en España, donde las cifras de descargas ilegales desde programas como Napster, Kazaa, eMule o BitTorrent alcanzaron cifras elevadísimas. Artistas de todos los ámbitos, especialmente de la música y del cine, los más afectados, sacaron todo su armamento verbal y legal para luchar contra este fenómeno.

Uno de ellos fue Bustamante. En las últimas horas se ha viralizado un tuit en en el que se recupera una entrevista que le realizó Mercedes Milá, en el que solo le faltó declarar que la piratería servía para financiar la construcción de la Estrella de la Muerte.

Recordemos cuando a Bustamante se le fue la puta cabeza con el tema de la piratería. pic.twitter.com/ynbcDlRXKr — El Metal Today (@elmetaltoday) 13 de julio de 2017

Drogas, tráfico de armas, prostitución, terrorismo... parece que durante la entrevista al cantante no se le ocurrió nada más con lo que asustar a la gente si compraba en el top manta o si descargaba de Internet. Tras verlo llorar repetidas veces en Operación Triunfo, verlo hablar con tanta gravedad era gracioso.

Cuando la piratería era asunto de Estado

Pero si alguien será recordado por su activismo contra la piratería, ese será Ramoncín -a pesar de que poca gente descargaba sus discos-. Aunque ahora reniega de su época como ariete de la SGAE, llegó a tener una polémica con Joaquin Sabina después de que este decidiera bautizar a su gira "Carretera y TOP manta".

Podemos revivir aquella agria polémica en este extracto del mítico Aquí hay tomate:

Y cómo olvidar de aquel anuncio que nos ponían antes de una película en el cine o comprada o alquilada en DVD en el que, con una música estridente, se comparaba bajar una película con robar un coche. Recordemos, además, que este anuncio se veía únicamente cuando habías pagado por ver una película de forma legal. Muy lógico todo.

No sabemos si este anuncio logró que alguien dejase de bajar una película o un disco y fuera corriendo a comprar un disco de Ramoncín, pero lo cierto es que al menos nos dejó esta extraordinaria parodia de la serie británica The IT Crowd:

Con el tiempo, el éxito de plataformas como Spotify o Netflix han demostrado que las descargas ilegales no tenían éxito por ser gratis, sino que lo tenían por ser cómodas.

Pero qué grandes momentos nos dio aquella lucha.