Una leona salvaje cuidando de un cachorro de leopardo, una pareja sorprendente

A pesar de ser primos en el árbol evolutivo, leones y leopardos no son exactamente amigos al tener que competir por las mismas presas. Es más, suelen llevarse bastante mal y los leopardos suelen llevarse la peor parte, ya que los leones pueden tener la manía de matarlos.

Como explican desde National Geographic, los responsables del área de conservación de Ngorongoro se quedaron perplejos al ver a una leona de cinco años cuidando de un cachorro de leopardo de apenas unas semanas de edad. Se desconoce cómo la extraña pareja se conoció, pero según el presidente de la oficina de conservación de Panthera, Luke Hunter, "es algo sin precedentes".

La leona, que responde al nombre de Nosikitok, tiene varios cachorros de una edad similar a la del leopardo, por lo que es posible que sus instintos maternales se hayan impuesto a los agresivos. El periodo de crecimiento de leones y leopardos es bastante similar, por lo que, en teoría, los expertos creen que no debería haber ningún impedimento físico para que la leona sea capaz de criar al leopardo.

Un cachorro contra las posibilidades

Sin embargo, el pequeño leopardo no lo va a tener nada fácil. De momento, todas las imágenes de la pareja son en campo abierto. En algún momento, la leona deberá llevarlo con el resto de la manada, donde el cachorro y su madre adoptiva tendrán que hacer frente a leones hambrientos. Incluso si supera ese problema, la supervivencia de los pequeños en una manada de leones es del 50% debido a otros depredadores o a incendios forestales.

Los leopardos necesitan estar con su madre entre doce y catorce meses, aunque hay casos de huérfanos que han sobrevivido con siete meses. El pequeño lo tiene complicado, pero si Simba pudo sobrevivir con un suricato y un facóquero (no, Pumba no era un jabalí), ¿por qué este cachorro no?