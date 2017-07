Logra más likes en Instagram con esta web que te busca los mejores hashtags

¡Mamá, quiero ser influencer! ¡Quiero tener muchos likes en Instagram, seguidores a cascoporro y que las marcas me manden productos y me paguen viajes! Pero el camino del influencer nunca es fácil, hay mucha competencia y lograr que tus fotos tengan visibilidad no es tan sencillo como poner esa posturita delante del espejo. Los hashtags son fundamentales y no siempre es fácil localizar cuáles son los que funcionan. Hasta ahora.

Display Purposes es una herramienta que hace precisamente eso. Basta con indicar los temas de los que quieres hablar y te mostrará una lista de hashtags que están funcionando en ese momento. Basta con poner "gato", por ejemplo, y esta te mostrará las etiquetas más activas del momento.

Lanza tus fotos al estrellato

Además, como puede ser un poco suicida apuntarse a ciertos hashtags en los que hay tanta actividad que cause que tu foto pueda caer en el olvido con rapidez, la lista también incluirá otras etiquetas menos activas pero donde tienes más posibilidades de destacar y situarte en el top.

La herramienta también te permite visualizar de forma rápida los hashtags que funcionan por localización, con un mapa que muy convenientemente marca con un circulo los lugares donde se está usando de forma repetida una etiqueta local, como pueden ser los alrededores de un monumento. Porque si estás en la Sagrada Familia es necesario que todo el mundo sepa que estás en la Sagrada Familia.

Social media para vagos: deja que la herramienta haga tu trabajo

Sobra decir que esta herramienta está perfectamente adaptada a móvil. Puedes dejar que la selección sea automática o realizarla tú de forma manual de una lista de propuestas. Una vez decididas las etiquetas que van a lanzar tu fotografía a la fama mundial, solo tienes que copiarlas y pegarlas en el comentario de la foto. Y ya te podrás sentar y dejar que la magia del social media haga el resto.

Y puedes aprovechar para hacerte un selfie, contrapicado, con la cabeza ladeada y uno de los brazos por encima. Esas fotos siempre lo petan.