"Todos somos hijos de Julio Iglesias hasta que se demuestre lo contrario"

El mes de julio promete volver a ser el mes de Julio. Hace un par de años el verano arrancó con la viralización desmesurada de memes sobre Julio Iglesias y su desenfrenada vida sexual. Todo empezó con una foto del cantante señalando a cámara y un "y lo sabes".

Ahora resulta que Julio Iglesias tiene un hijo secreto de 40 años ¡y lo sabíamos! Muchos de los memes que corrieron como la pólvora en ese verano de 2015 hacían referencia, precisamente, a que el galán de España fuera autor de la paternidad de todos. Ten cuidado con las bromas que envías, podrían ser verdad.

Todo el mundo es hijo de Julio Iglesias hasta que se demuestre lo contrario

Como no podía ser de otra manera, Twitter se ha tomado muy en serio el asunto, hasta el punto que... no, hombre, no. Evidentemente no han parado de salir chistes:

"Noé, construye un arca y salva a una hembra de cada especie y a Julio Iglesias" (Génesis, 7 - 2). — Super Falete (@SuperFalete) 6 de julio de 2017

Por el color, yo no descartaría que Zaplana también sea hijo de Julio Iglesias. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 6 de julio de 2017

Cuando Julio Iglesias dice "podría ser mi hijo" lo hace de manera literal. — Moe de Triana (@moedetriana) 6 de julio de 2017

En los 50-60 Franco repobló todo el litoral valenciano con curas, militares y guardia civiles. En los 70 ese cometido lo hizo Julio Iglesias — Trena's (@Indiesalatrena) 6 de julio de 2017

A Julio Iglesias pronto le van a descubrir un hijo mayor que él. — Hidrato de Cabronio (@hidratocabronio) 6 de julio de 2017

A Julio Iglesias le va a salir más barato pasarnos una pensión a todos los menores de 42 años que andar haciéndose pruebas de paternidad. — WaltKowalski (@granKowalski) 6 de julio de 2017

Julio Iglesias es tan crack que le nacen los hijos con 40 años.Se ahorra la crianza,la adolescencia y la fase ni-ni. ¡Le nacen emancipados! — Elgrankemao (@ElGranKemao) 6 de julio de 2017

Antropólogos de la Universidad de Standford se reúnen para debatir si se considera a los hijos de julio Iglesias como una nueva raza — ferny the beholder (@fernyElSpameao) 6 de julio de 2017

Julio Iglesias actualizando el libro de familia. pic.twitter.com/1OwiH7R69r — Begotxu (@BegotxuBoo) 6 de julio de 2017

Ahora Julio Iglesias se tiene que poner a cambiar panales otra vez. — Fon Cole (@foncole) 6 de julio de 2017

Todos somos hijos de Julio Iglesias hasta que se demuestre lo contrario. — Manu Manuel (@ManuManuel1) 6 de julio de 2017

Aunque no todo el mundo tiene ganas de pasarse el día leyendo tuits sobre las múltiples paterninades de Julio Iglesias

Otro día de chistes de Julio Iglesias follarín no, por favor. — ElNinjaDeLasGalletas (@Chinobi_Ninja) 6 de julio de 2017

Estamos contigo, hermano.