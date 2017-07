Excursionistas mentirosos: esta cuenta de Instagram expone sus vergüenzas

Hay una divertidísima cuenta en Instagram que se dedica a colgar las fotos de excursionistas a punto de dormir en lugares inhóspitos. Esas fotos imposibles de personas con la tienda de campaña o el saco de dormir en acantilados y la frasecita "Buenas noches". ¡Como si fuera a dormir ahí! De hecho la cuenta se llama más o menos así: you did not sleep there (no dormiste ahí).

La idea de exponer estas fotografías la ha tenido Luisa Jeffery cuando, en un viaje al Gran Cañón del Colorado, un amigo le comentó que podía montar su equipo en varios sitios inusuales "por las fotos". Inmediatamente pensó que esto podía ser algo que los demás hiciesen por el postureo. Y estaba en lo cierto.

Ahora su perfil de Instagram cuenta con más de treinta y seis mil seguidores y sigue sumando. Además muchos de sus seguidores le envían fotos que encuentran de otras personas para que ella las publique. Pero al principio no todo el mundo era tan participativo, de hecho alguna vez la llegaron a insultar para pedirle que retirase las fotos.

No es la única

Lo más curioso de todo este asunto no es que haya gente que se dedique al postureo, sino que haya quien lo denuncie. La creadora de youdidnotsleepthere dice que se inspiró en otras cuentas como youdidnoteatthat o youdidnotskatethere. En la primera se mofan de modelos comiendo dulces o comida rápida y en la segunda se ríen de las fotos en las que aparece modelos posando con un skate. A decir verdad, ya era hora que alguien hiciese algo así.

