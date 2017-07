10 carteles y frases motivacionales que te hundirán en la miseria

El coaching está tan de moda que no hay oficina que escape a los célebres "carteles motivacionales". Que si tienes que ser feliz aunque te hayan cortado hasta la luz, pon una sonrisa por más que nadie te dé los buenos días... El mundo se ha vuelto idiota e incapaz de asimilar los encontronazos, que los necesitamos casi tanto como las buenas palabras. Pero no importa: en un mundo hecho a medida por Mr Wonderful no hay espacio para los mensajes que transmitan el olor nauseabundo que se esconde tras las nubes de azúcar. Hasta que son los mismos mensajes quienes dejan transpirarlo.

Te habrás encontrado con los típicos pósters, carteles, mensajes motivacionales en todas tus redes sociales. El amigo que no hace más que mandarte citas célebres por WhatsApp o esos mensajes impresos en fotos de paisajes que inundan nuestros muros de Facebook. Que no te engañen: la realidad es amarga. Y hoy me he propuesto demostrarlo con las mismas armas de los que quieren convencernos de que la vida es "happy" y "cool".

La mermelada que convierte a los niños en psicópatas

¿Qué podría salir mal? Un anuncio gráfico de mediados del siglo XX para una mermelada tan dulce como cargada de inspiración. Aunque claro, al dibujante se le fue la mano en la expresión de la niña y terminó creando un cartel que no invita precisamente a comer mermelada. Parece más adictiva que el crack.

Esta imagen dio origen a un meme muy compartido en Twitter. Ejemplifica a la perfección lo que transmite la imagen.

Pintada motivacional con misterio

Los muros son el mejor sitio donde expresar nuestras inquietudes artísticas. Muchos aprovechan una pared para hacer grafitis en los que plasmar su complejo mundo interior. Y otros aprovechan para... Bueno, para emborronar con un misterio hecho pintada. Esta es motivacional a su manera, pero está claro que no lo consigue. "Emosido engañado".

"Papá, aléjate del alcohol"

Esta fotografía es una de mis preferidas. En ella se ve a las hijas de Hector A. Cordova mientras le animaban durante una carrera ciclista. Aunque, dado el fondo, parece que las niñas le estén alejando de los vinos y licores. Todo un ejemplo de cómo cambia un mensaje gracias al entorno.

Hector A. Cordova

Cartel machista

Esto es bastante habitual: crear un mensaje romántico e inspiracional que también es profundamente machista. Este cartel es un ejemplo: se puede ver en muchas camisetas y pósters relacionados con las bodas. "El hogar está donde esté tu marido". No hay mucho más que añadir.

Pedir un café con amabilidad tiene premio

En esta ocasión el lema del artículo se invierte: es un cartel de precios que se convierte en un mensaje motivacional. Ya se sabe: cuando el dinero es el principal incentivo muchos cambian hasta de modales. La imagen es de Microsiervos.

Microsiervos

Mensaje claro y conciso

¿Cómo inspirar a los jugadores del equipo de fútbol local? En Buenos Aires, Argentina, lo tienen claro: con mensajes motivacionales dirigidos a los jugadores del Independiente. Como ejemplifica la pintada, la motivación es lo último que se consigue. Y no es la única, en MDZ se hicieron eco de unas cuantas más.

MDZ

Los carteles de "X días sin accidentes"

Están pensados para motivar a la plantilla de las fábricas, pero a menudo consiguen todo lo contrario. Porque, ¿quién entraría a trabajar en un sitio donde el contador estuviera siempre cerca del 0? Todos, porque tampoco es que podamos elegir.

A.S.E.L. S.L.

"Suavidad sin fronteras"

Bajo este lema que inspira ternura se esconde una marca de papel higiénico. Y eso no es todo, que su nombre es "Trump Paper", se promociona con una caricatura de Donald Trump y ayudará con su venta a los emigrantes mexicanos. Todavía no se vende, pero lo hará a finales de 2017. Puedes leer la historia en Conéctica.

Trump Paper

Cartel de carretera

La frase de este cartel es impactante y directa: "Haz algo bueno al día o cállate". Aunque, analizada en profundidad, va perdiendo sentido. ¿No puedes hacer algo bueno en silencio? ¿No decir ni pío es positivo? ¿Tienes que elegir obligatoriamente entre una cosa o la otra? Y lo mejor es analizar el fondo: un lugar apartado de Salamanca en el que no tiene pinta de que haya nada que hacer; además de que parece más silencioso un entierro entre mudos. Una gran foto de Vero Niké.

Vero Niké

Existes para que otro sea mejor

Esto es el colmo de la frase motivacional que consigue justamente lo contrario. Ya no es cuestión de mejorar para la auto satisfacción, sino de ser mejor para que otro se beneficie. El jefe, seguro. La foto es de Jose Zamudio.

Jose Zamudio

Remato este artículo con un tweet de @IvanenkoMomita que resume muy bien la esencia de las frases motivacionales. No hay que ser feliz sin motivo, pero tampoco con él: a las primeras de cambio todo se va a fastidiar. O no, pero eso ya es otra historia.