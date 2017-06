Ya puedes personalizar tu género en Tinder... pero te buscarán por hombre o mujer

En Tinder siempre ha reinado lo binario. Sí o no, chico o chica -aunque siempre ha ofrecido libertad a la hora de seleccionar tus búsquedas-. Hasta ahora, únicamente te permitía identificarte al registrarte como hombre o mujer. Con motivo del día del Orgullo LGBTI, ha decidido ofrecer a sus usuarios la posibilidad de definirse como quieran.

Muchas cosas se pueden decir de esta aplicación, pero sea superficial o no, sirva para conseguir "conexiones significativas", como defienden sus responsables, o solo para tener líos entre sábanas, lo cierto es que ha logrado derribar tabús. Tinder no ha sido la primera aplicación de citas, pero sí la primera en normalizar socialmente el hecho de quedar con alguien que has conocido por Internet. Ahora se proponen también derribar tabús sobre la identidad de género.

Para explicarlo, han lanzado el siguiente vídeo:

Personaliza tu género, pero identifícate como hombre o mujer

Si hasta ahora Tinder únicamente permitía elegir tu identidad sexual como hombre o mujer, ahora al editar tu perfil encontrarás la opción más, donde no solo podrás elegir entre una enorme lista de posibilidades, sino que también podrás añadir la que más te identifique si no la encuentras.

MoreGendersBlog

Eso sí, la aplicación vuelve a la dualidad hombre-mujer al preguntar en qué lista de búsqueda colocarte. Muy posiblemente esto se deba a las dificultades técnicas que implicaría llevar hasta el final esta apuesta por la diversidad, por no hablar de cómo complicaría una interfaz de usuario que siempre ha destacado (y triunfado) por ser más sencilla que el mecanismo de un chupete. Tinder te permite identificarte como quieras, pero, al final, te obliga a posicionarte como hombre o mujer.

Llamamiento a quienes han sido expulsados por su identidad sexual

Además, piden disculpas a todos aquellos usuarios que crean que han sido expulsados de la aplicación por cuestiones de género. "Nadie será jamás expulsado de Tinder debido a su género. En el pasado no teníamos las herramientas adecuadas para servir a nuestra diversa comunidad, pero eso ha cambiado hoy", explican.

"Sabemos que no hemos sido perfectos en el pasado. Si crees que se te expulsó equivocadamente de Tinder debido a que otro usuario te denunció injustamente debido a tu género, te queremos invitar a que vuelvas a nuestra plataforma", llaman desde Tinder. "Sencillamente envía un correo electrónico a questions@gotinder.com con un enlace a tu perfil de Facebook. Nuestro equipo revisará tu solicitud y se pondrá en marcha para otorgarte acceso".