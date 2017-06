Frank Cuesta, contra la víbora de la homofobia en Facebook

Cuánta razón tenía aquél que decía que ser famoso es una responsabilidad muy pesada. Y sino, que se lo digan a Frank Cuesta, nuestro experto en animales favorito ha opinado sobre el Día del Orgullo en Facebook y ha abierto la caja de Pandora.

Un post muy sensato, de los que más que he leído hoy a algún famoso. Es sencillo y directo sin caer en tópicos cuñadísticos. Pero ay, pobre de él, que ha osado opinar de algo. En apenas dos horas que lleva el artículo colgado, más de 500 personas lo han comentado. Y, ¿a qué no sabes? No todas están de acuerdo con él.

De hecho se podría decir que las respuestas son un compendio de los "argumentos" más comunes que se oyen en contra de la celebración del Orgullo LGBTI:

"El problema de ellos es que se les respeta. Pero quieren que a fuerza la gente sea como ellos y actúen como ellos. Respeto que Frank tenía su amigo y todo. Pero ahora está haciendo propaganda gay."

" Si quieren ser normales, no necesitan ese día para pavonearse y hacer cosas que no deben de ver niños que van por la calle. Respeta y serás respetado.

"Ni hacer alarde con colorainas y disfraces de hecho normal. Así se normaliza? O mejor siguiendo una vida corriente con hijos o no, trabajando con rigor y aportando unos mínimos valores a la sociedad. Así se normaliza lo normal!!!"

"La mayoría de homosexuales son unos hipócritas radicalistas, si se hace un orgullo hetero ya te tachan de homófobo sin conocerte de nada"

A uno le da por pensar si eso del "orgullo hetero" será cosa solamente de los usuarios de Facebook. Nada más lejos de la realidad, en Twitter, una simple búsqueda de esas dos palabras, nos devuelve cientos de resultados pidiendo un Día del Orgullo Hetero. Si bien es cierto que en esta red social las cosas andan más igualadas y hay muchísimas más opiniones criticando y mofándose de esta ocurrencia no deja de llamar la atención el revuelo que ha montado, por ejemplo, este hilo:

Hagamos una cosa para el año que viene: los maricones apalizamos impunemente a 500 heteros y el 28J celebráis el Orgullo Hetero. ¿Hecho? — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) 24 de junio de 2017

Y pOrké nO hAy uN diA DeL orGullO HEtERo??¿¿?¿?¿.Muy sencillo: Pk a los heterosexuales nadie les dice estas tonterías. pic.twitter.com/gGBxLCUZ7c — En blanco. (@AnnaRecioSnchez) 28 de junio de 2017

2 hombres hablando:-Si yo celebro el día del orgullo hetero me llaman xenófobo-Es verdad, se discriminan solosSiglo XXI.. #Orgullo2017 — Jonattan (@jonychu_) 28 de junio de 2017