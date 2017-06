El vídeo del salto con el paracaídas comprado por Internet ¿Fake?

Hay un vídeo en Youtube que se está convirtiendo en viral de una manera exagerada. Me refiero al brasileño que salta desde su balcón.

La verdad es que uno se cree la historia que hay detrás, que no es más que un titular clickbaitero, y es que resulta que este hombre compra un paracaídas por internet y salta desde su balcón. Uno cuando lee este titular no se para a pensar si el protagonista es o no un experto saltador, da por hecho que no lo es y entra a ver el vídeo. Quién haya escrito esto es un maestro de la manipulación.

Desde el principio desconocemos si ha comprado el paracaídas en Internet o no, aunque es irrelevante, pero establece un punto en común con el lector: cualquiera puede comprar en Internet. Tampoco sabemos qué tipo de paracaídas es. Por lo visto se trata de un modelo específico para salto base, ese tipo de saltos que se realizan desde puentes o acantilados donde el tiempo de caída es muy corto. Es por eso que esta temeridad se puede realizar "sin problemas". Otro tipo de paracaídas no hubiese servido.

Por último, varios comentarios afirman que el saltador posee experiencia previa en salto base: su postura, la maniobra final con curva cerrada a la izquierda, o el hecho de que vaya con el primer paracaídas abierto, delatan a un paracaidista con experiencia.

No dejes que la verdad te estropee una buena historia

Lo que vende aquí es el hecho de que un tipo normal, con su barriguita cervecera, rodeado de amigos y esposa (eso parece), salta desde un balcón con un paracaídas. Y encima hay un vídeo del momento. Es el clásico viral de Internet: gente aparentemente normal, en un entorno normal, haciendo cosas extraordinarias.

No podemos confirmar nada de lo que dice el titular pero vemos el vídeo igualmente esperando encontrar algo que nos sorprenda. Y vaya si lo hace. Pero no es tan peliculero como dice el titular.