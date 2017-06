"Colega, ¿dónde están mis 60.000 millones?": el vídeo que te indignará sobre el rescate a los bancos

La noticia saltaba el pasado viernes. El Banco de España daba por perdidos 60.600 millones de euros de los 76.400 que se concedieron para el rescate bancario de 14 entidades financieras. Pese a que el Gobierno se cansó de repetir que esta medida no costaría “ni un euro” al contribuyente, la realidad es que los españoles sólo podrán recuperar -con algo de suerte- unos 12.198 millones de euros de las ayudas entregadas a la banca.

Ante semejante ‘desfalco’ al erario público, el actor y cómico Moi Camacho no pudo reprimir sus instintos y grabó un vídeo que se ha convertido en un auténtico misil tierra aire: en el momento de escribir estas líneas acumula más de 1.300.000 reproducciones y ha sido compartido alrededor de 47.000 veces. Todo ello en menos de 24 horas. “Tenía pensado hacer uno sobre la amnistía fiscal, pero, de repente, saltó la noticia y a última hora me decanté por éste”, cuenta al otro lado del teléfono.

En el vídeo, grabado “de forma artesanal” en el sofá de su propia casa, Camacho explica las consecuencias que tiene que un ciudadano de a pie no pague su hipoteca y lo que ocurre si los bancos no devuelven el dinero que el Estado les ha prestado. “Yo tengo una hipoteca, que, por cierto, es de un piso, pero si sumo todas las letras del cuadro de amortización al acabar habré pagado dos pisos: uno para mí y otro para el banco. Si yo ahora me quedo sin trabajo y no puedo pagarlo, el banco me echa a la puta calle, se queda con mi piso y, en algunas ocasiones, además les deberé pasta”, explica Moi al comienzo.

“Pero si a ti te desahucian por no poder pagar el piso, si a ellos les van mal las cosas, también tendrán que afrontar las consecuencias, ¿no?”, pregunta un Moi Camacho inocente ataviado con una camiseta de un color distinto como si de un compañero de piso se tratase en el otro lado del sofá. “Si a ellos les van mal las cosas, el Gobierno coge parte de nuestro dinero para prestárselo a ellos”. A continuación, una retahíla de preguntas con respuesta negativa y una cruda explicación:

- ¡Pero si el Gobierno está para protegerme a mí!

- A ti no, alma de cántaro. A ti no...

Tal y como comenta el actor, no es la primera vez que uno de sus vídeos se hace viral. De hecho, su reflexión en tono de humor sobre la polémica en la que se vio inmersa El Corte Inglés por la retirada de uno de sus anuncios lleva ya más de cuatro millones de reproducciones en Facebook.

Políticos como Pablo Iglesias o Pablo Echenique han compartido este último vídeo que ha llegado a colarse en un hilo de Forocoches y que acumula decenas de comentarios.

El robo de los 60.000 millones de euros para rescatar a la banca, explicado a la perfección por @Moicamacho en menos de dos minutos 👇 pic.twitter.com/HVfkkcMDAd — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de junio de 2017

Pese al éxito del sketch, Camacho asegura que esta acogida que ha tenido ya no le pilla tan de sorpresa como al principio. Eso sí, las claves para conseguir que la gente se identifique con sus vídeos de crística social y se compartan las tiene claras: "La cercanía es un ingrediente indispensable".