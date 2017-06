El mensaje integrador visto en el metro de Londres tras el "ataque terrorista" en una mezquita

Ocurrió después del atentado de Westminster y ha vuelto a pasar tras el atropello junto a una mezquita en la calle Seven Sister, al noroeste de Londres: las pizarras blancas que utilizan los trabajadores del metro londinense para informar sobre incidencias en el servicio, han servido una vez más para lanzar mensajes inspiradores a los usuarios tras la tragedia.

En este caso la frase que más ha trascendido en las redes sociales ha sido la que podía leerse en la estación de Finsbury Park, próxima al lugar del atropello. En Twitter varios usuarios han compartido imágenes del cartel y del momento en que uno de los trabajadores escribía: "Los momentos difíciles no duran (para siempre). La gente fuerte permanece unida. Todos nosotros". El oficial firmaba esta Quote of the day(frase del día) en nombre del personal de Finsbury Park y del servicio de Policía del transporte público (British Transport Police).

My local tube worker Finsbury Park pic.twitter.com/oDRRHQr7J1 — Charlie Robertson (@RencapMan) 19 de junio de 2017

Según ha informado la Policía británica se está investigando el suceso como un nuevo ataque terrorista y se ha detenido a una persona en relación con los hechos. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha animado en una entrevista para Sky News que ha compartido en su cuenta de Twitter, a que los ciudadanos reporten "cualquier crimen de odio" que observen, por muy "trivial" que los consideren a priori.

Vecinos del barrio en el que se ha producido el incidente -calificado por el Consejo Musulmán de Reino Unido como una "manifestación violenta de islamofobia"- han mostrado su rechazo a lo ocurrido con mensajes inclusivos hacia la comunidad musulmana. "Esto no es una guerra", escribía en un cartel Alison, identificada como una residente local desde hace más de 30 años. "Nosotros amamos nuestra comunidad mixta".

This is Finsbury Park resident Alison, who has lived here for more than 30 years ❤️ pic.twitter.com/x8lLibtxaq — Anita Singh (@anitathetweeter) 19 de junio de 2017

Además de esta historia, Anita Singh, periodista del Daily Telegraph ha publicado en Twitter una imagen de las muestras de condolencia que estaban dejando los vecinos en las inmediaciones de la mezquita: "La puerta de la mezquita de Finsbury Park. No es la más cercana al ataque, pero la gente está dejando flores", indicaba.

The gate of Finsbury Park mosque. Not the one nearest the attack, but people leaving flowers anyway pic.twitter.com/Y76mA50CmL — Anita Singh (@anitathetweeter) 19 de junio de 2017

El jugador musulmán del Manchester City y exjugador del Barça, Yaya Touré, también ha querido enviar un mensaje de unidad a sus más de 300.000 seguidores: "Necesitamos paz y unidad en el mundo. No odio. Mis pensamientos están con todos los afectados por el ataque de Finsbury Park".