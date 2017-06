Espinar intenta vengarse de Oramas con un ataque personal y le sale por la culata

La réplica que Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, dio a Pablo Iglesias en el debate de la moción de censura el pasado martes sigue escociendo en el seno de Podemos. En la misma, Oramas acusó al líder de Podemos de utilizar "un tonito machista y despectivo" con periodistas y políticas y de ser el culpable de que no haya habido un cambio político en nuestro país. Anteriormente también había acusado a Unidos Podemos de "utilizar las instituciones como herramientas de propaganda política" por presentar una moción de censura "absurda".

Mi réplica a Pablo Iglesias en el debate de la #mocióndecensurapic.twitter.com/qBqa9vyKjl — Ana Oramas (@anioramas) 13 de junio de 2017

Oramas aseguró que su alegato le sirvió, entre otras cosas, para recibir todo tipo de ataques a través de las redes sociales durante "48 horas", según reconoció a 'esRadio'.

Ramón Espinar, secretario general de Podemos en Madrid, decidió recuperar ayer unas palabras de 2015 de su compañero Alberto Rodríguez, en las que acusaba a la familia de la diputada canaria de explotar a la abuela de éste, una costurera con "artrosis" y "sin contrato". Unas palabras que también recuperaba Irene Montero horas después con un mensaje más ambiguo en su cuenta.

Según el relato de Rodríguez, pronunciado hace año y medio, durante la campaña a las elecciones generales, la anciana cosía para las familias ricas de La Laguna. "Se pasaban horas y horas ella y sus hermanas cosiendo sin, por supuesto, ningún tipo de contrato ni nada. Y así acabó con una pensión no contributiva", dice el diputado en el vídeo. "Cuando iban a cobrar, a veces les tiraban el dinero al suelo. Se burlaban de ellas las hijas y las nietas de estas familias ricas. ¿Saben el apellido de la familia que les hacía eso a mi abuela y sus hermanas?, pregunta Rodríguez. "Oramas".

El tono de @anioramas en la moción sorprendió mucho.Aquí @Alber_Canarias nos ayuda a entenderlo: es odio de clase.Mucho orgullo 💜✊🏼 pic.twitter.com/2DImWjOuNM — Ramón Espinar 🖐🏼 (@RamonEspinar) 15 de junio de 2017

Las palabras de Alberto Rodríguez causaron un gran revuelo por aquel entonces en Las Islas Canarias. Hasta tal punto que éste llegó a disculparse en una entrevista en 'Diario de Avisos' tras ser preguntado sobre si sus críticas habían podido influir en las amenazas de muerte que había recibido Oramas tras oponerse al principio a un pacto PSOE-Podemos.

"Si en alguna medida mi discurso ha podido originar esas amenazas de muerte, desde aquí las condeno y quiero expresarle mi adhesión y solidaridad. Sólo tracé un alegato sobre la diferencia de clases. Hoy todavía se viven situaciones vejatorias y de desigualdad similares o peores que en el tardofranquismo. Pero nunca quise ofender personalmente a Ana Oramas", explicó Rodríguez.

Sin embargo, para Espinar el asunto no había quedado zanjado. La ex alcaldesa de La Laguna ha querido salir al quite de las acusaciones de Espinar a través de un mensaje en su cuenta de Twitter para dejar el tema aparcado definitivamente. "Mi abuela tendría 120 años. Murió hace 40. Nunca trabajó con ella la abuela de Alberto. Él me pidió disculpas en su momento. Respeto, por favor".