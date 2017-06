El tuit sexista de una diputada del PP durante la intervención de Irene Montero

El Congreso debate este martes la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Irene Montero, portavoz del grupo en la Cámara Baja, ha sido la primera en subir al estrado. Sin embargo, durante su intervención, no todos los diputados han estado pendientes de sus palabras. Ana Vázquez, diputada por Ourense del Partido Popular, publicaba un tuit valorando la indumentaria de Iglesias y Montero durante su intervención.

El tuit borrado por la diputada del PP @anadebande que ha escrito desde su escaño del Congreso pic.twitter.com/94ymVbXv8i — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 13 de junio de 2017

"Hoy es un día importante para los novios de Ahora Podemos. Novia Irene Montero con zapatos de tacón y novio Pablo Iglesias con chaqueta", se podía leer en el mensaje que ha borrado apenas unos minutos después. Rápidamente, distintos usuarios han recuperado su mensaje gracias a diversas capturas de pantalla.

Se le ha borrado este tuit.Tome. pic.twitter.com/wdSX8ct1ry — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 13 de junio de 2017

Oye, @anadebande, ¿por qué has borrado este tweet? Por cosas como ésta es por las que hace falta una #MociónDeCensura. pic.twitter.com/YDDhntdtEh — Albert #PaísValencià (@_Gafas_y_reloj_) 13 de junio de 2017

Tal y como apuntan desde Maldita.es, no es el primer tuit que Vázquez publicaba hoy haciendo alusión a Montero e Iglesias. De hecho, la diputada ha publicado cuatro, de los cuales tres han sido borrados. "Esto es España... Novia Irene Montero defiende a novio Pablo Iglesias. Qué mal está Ahora Podemos para que tenga que ser tu novia", se puede leer en el primero de ellos. "Hemiciclo esperando a los novios. Dicen en mi pueblo que martes 13, ni te cases ni te embarques, y por supuesto no presentes moción a la oposición", dice el tercero. "Hoy es el día mundial del teatro y lo vienen a celebrar al Congreso. La novia contará bondades del novio y novio estilo Fidel hará discurso", ha escrito en el cuarto.

"Novia defiende a novio...""Día importante para los novios..."Diputada del PP analiza la moción de censuraHa borrado 3 de los 4... pic.twitter.com/gtWdkVVW7d — Maldita.es (@maldita_es) 13 de junio de 2017

Vaya, a la diputada del PP @anadebande se le ha borrado este tuit. pic.twitter.com/bQrWWUpMXY — Яubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 13 de junio de 2017

Pues ya se le han borrado dos tuits a la diputada del PP @anadebande. pic.twitter.com/RjLWvW77PR — Яubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 13 de junio de 2017

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Ana Vázquez durante la intervención de Irene Montero para preguntarle por el contenido de sus mensajes en Twitter y por qué habían sido borrados. La diputada, que se encontraba en el Hemiciclo, no ha dudado en responder mientras que la portavoz de Unidos Podemos se encontraba en el estrado. Según Vázquez, se ha visto obligada a borrar los mensajes por temor. "El nivel de amenazas de esta gente me asusta. Si llegan a ser novios del PP, sería reprobable, pero aquí es al revés. Me asusté con el nivel de insultos y amenazas en media hora".

Vázquez no considera que su mensaje sea machista. "Me llamó la atención que nunca trae chaqueta y hoy sí. Y ella pasó de las zapatillas al zapato. Si decir que cambian hoy la forma de vestir es machista... Pues no lo creo, y más cuando se critica a Pablo por ir a ver al rey en mangas de camisa".