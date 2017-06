Felaciones gratis y visitas de Nacho Vidal: una tarde en el Salón Erótico de Madrid

- "Esto está aún un poco desangelado ¿no?", pregunto a un chico que he conocido en la taquilla mientras nos acreditábamos.

- "Lo irán montando poco a poco, no creo que estén muy preocupados por los productos para vender", me responde. "Aquí la gente a lo que viene es a ver follar". Y me señala con la cabeza un escenario en el que cuatro chicas están teniendo sexo en directo.

Son las cinco de la tarde y acabo de llegar al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, el recinto que va acoger hasta el próximo 11 de junio el Salón Erótico de Madrid (SEMAD). Es la primera vez en diez años que la capital de España acoge este evento -Barcelona suele ser la ciudad elegida- y es también mi estreno en una exhibición de estas características, así que la curiosidad es máxima.

Lo primero que me llama la atención es una marabunta de gente, teléfonos móviles y cámaras de fotos o vídeo en mano. Es el público que se arremolina junto a los actores porno y que graba o saca fotos a escasos milímetros de sus cuerpos. "¿Esto es legal?", me pregunto. Al menos entre estas cuatro paredes debe serlo, porque no hay ninguna señal que intente disuadir a los presentes. A los protagonistas del espectáculo tampoco parece importarles. Al contrario, cuanto más cerca está la cámara, más exagerados son sus gestos.

La escena se repetirá a lo largo de toda la tarde. Así que a falta de un programa de actos serán los pelotones de gente que vienen y van -unido a la música techno que suena atronadora- los que me indicarán en qué escenario se están desarrollando los espectáculos en vivo.

"La gran mamada"

Estaba previsto que el actor porno Nacho Vidal, que este año ejerce como portavoz del evento, nos hiciese un tour guiado por los distintos escenarios, pero Vidal se va a retrasar así que decido darme un paseo a ver qué me encuentro. "¡Mamadas gratis, mamadas gratis!", escucho anunciar a un chico por un megáfono.

En los puestos de venta muchos consoladores, juguetes eróticos y artilugios de sado. Y sí, se confirma el tópico: la mayor parte del público asistente son hombres. Podría decirse que más de un 90%. Luego veré algunas mujeres, pero casi siempre estarán acompañadas de sus parejas.

En la zona BDSA parece que están preparando un espectáculo con látex y plástico. Una chica es la encargada de ir envolviendo a una figura en plástico transparente hasta quedar reducida a una especie de momia. Como apenas se intuye el rostro y quien está dentro no puede moverse creo que se trata de un muñeco. Error. Ahí debajo hay una persona. Lo sé porque en un momento dado le colocan un aparato en la boca para que pueda respirar. En ese mismo escenario, un poco más tarde, una chica le atará una cadena al cuello a otra y la llevará de paseo como si fuera un perro.

Justo enfrente dos hombres vestidos con artilugios de cuero están protagonizando una escena de sexo en vivo en el espacio Eros Gay. Aquí el público es diferente y, aunque también hay gente grabando la escena, no lo hacen de forma tan descarada. Guardan un poco las distancias. Un chico sonríe viendo a la pareja sobre el escenario mientras mueve repetidamente la cabeza en señal de aprobación. "Qué bravísimo el maricón", dice entusiasmada una señora a mi lado.

Ha pasado ya una hora y media desde que llegase al Salón Erótico y a Nacho Vidal, de momento, solo lo he visto en un póster: el de una fragancia a la que presta su imagen. A lo lejos una señora con los pechos al aire muestra un cartel que dice "Esta mami te quiere follar". Me acerco a preguntar de qué se trata.

"Estamos haciendo un experimento con parejas", me explica uno de los jóvenes representantes de FAKings, que se autodefinen como uno de las mayores webs españolas de porno y una de las principales de contenido eminentemente amateur. "Queremos, simplemente, que cualquier pareja que se inscriba se intercambie con un actor o una actriz porno. Entre ellos pondremos una pared con unos agujeros a través de los cuales podrán ver lo que está haciendo su pareja".

De momento no tienen ningún voluntario registrado para participar en este show, pero no ocurre lo mismo para su otra promoción, la de las "mamadas gratis", en la que ya cuentan con varios inscritos. Y efectivamente, todo resulta tan sencillo como parece: "Todo aquel chico que quiera participar solo tiene que hablar con nosotros y recibirá de una forma totalmente anónima una mamada de una de nuestras actrices", explica.

Nacho Vidal, portavoz del SEMAD e ídolo de masas

Cuando ya casi había perdido toda esperanza de ver a Nacho Vidal observo a los lejos un corro importante de gente. Sí, es Nacho rodeado de un séquito de chicas con las que posa para la prensa. Vidal llega con hambre y se acerca a la zona del restaurante a comer un perrito caliente. Por el camino le piden autógrafos, fotos y se abraza y morrea con muchas chicas de la industria con las que se va encontrando.

"Yo voy a estar paseándome para arriba y para abajo por los stands, metiendo mano a todas las mujeres que pueda y dejándome meter mano por todas ellas", me cuenta Vidal después. "He venido a disfrutar como uno más". El actor dice estar muy contento porque el salón haya recalado en Madrid: "No se me ocurre mejor lugar para un evento de estas características y espero que sea el primero de muchos".

El actor, que minutos después estará nuevamente morreándose con una actriz rodeado de curiosos, lo define como un "parque temático de la sexualidad y la pornografía". Vidal anima a la gente a acudir aunque solo sea por curiosidad: "Una vez que lo pruebas, engancha", señala.

Justo antes de irme me doy una vuelta por el Aula del Sexo, en el que están ofreciendo una ponencia -diapositivas incluidas- sobre cómo tener coitos más largos y placenteros. En la sala no cabe un alfiler. Paso por delante de la exposición de arte erótico y cuando enfilo la salida, junto a uno de los escenarios, veo a una pareja tirada en el suelo manteniendo relaciones sexuales. A él no le ha dado tiempo a quitarse los pantalones y ya no sabría decir si forma parte o no del espectáculo general. A mi lado, por si acaso, un chico lo graba todo con su móvil.

*En La Jungla Social estuvimos en directo en la primera jornada del Salón Erótico de Madrid. Puedes verlo, antes de que desaparezca, en el Instagram Stories de EL ESPAÑOL.