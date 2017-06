Internet se ha vuelto loco intentando entender cómo este joven no acaba en el fondo de la piscina

Empecemos por el principio. Nos encontramos en Jamaica, en un resort con una magnífica piscina con toboganes. Por la megafonía del complejo hotelero anuncian que hay que vaciar la piscina, que uno de los animadores va a realizar un truco y necesita espacio. Que nos vamos a quedar picuetos. A continuación, sube a lo más alto del tobogán, se lanza y ocurre esto.

¿Cómo lo hace? Lo cierto es que nadie se lo explica. Lo habitual al lanzarnos por una de estas construcciones y caer a la piscina es deslizarnos por la superficie brevemente y, acto seguido, hundirnos hasta el fondo. Sin embargo, él se tira sentado -lo que le añade un plus de complejidad al asunto-, se desliza, cruza por completo la piscina y realiza un perfecto aterrizaje en el borde del vaso.

El vídeo, grabado por Morgan Evick, acumula más de 87.000 retuits, 150.000 'likes' y miles de respuestas en apenas tres días. En ninguna de ellas, sin embargo, han conseguido desvelar el truco. De hecho, tal y como señalaba un usuario en el hilo, en los parques acuáticos es más o menos habitual que las personas realicen este truco completamente tumbadas.

En Jamaica, en cambio, parece que no es la primera vez que cruzan una piscina sentados. De hecho, en este vídeo de 2012 se ve a varios jóvenes en el mismo hotel realizando el mismo truco con distinta suerte.

Lo que dicen las Matemáticas y la Física sobre el asunto tiene que ver con la definición clásica de fricción. Es decir: existe una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Además, hay una compensación de fuerzas. Por un lado, la fuerza gravitatoria; y por otro, la velocidad cinética. Si el ángulo de ataque es malo (como suele ser en una posición de sentado) lo normal es que se pierda mucha velocidad por la fricción y nos hundamos. En cambio, si se consigue un buen ángulo de ataque y buena velocidad, es más fácil deslizarse. Cuanto menos rozamiento exista, menos velocidad se pierde.

Ésta es la explicación lógica. Sin embargo, las teorías en este caso en particular son varias: desde que puede llevar algún tipo de plancha pegada al trasero y a los muslos hasta que se ha rociado las piernas con algún tipo de spray hidrófugo. Pero lo cierto es que son sólo eso, teorías.

En el maravilloso mundo de internet, hasta el momento, sólo hay incredulidad. Y memes.

