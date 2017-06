La historia detrás del hombre que siguió cortando el césped con un tornado a sus espaldas

El pasado 2 de junio los vecinos de Three Hills, un pueblo canadiense de unos 3.000 habitantes situado en la provincia de Alberta, fueron testigos de la formación de un tornado cerca de sus casas. La espectacularidad de este tipo de fenómenos atmosféricos hizo que algunos de ellos grabaran y fotografiaron el paso del tornado y lo compartieran en las redes sociales.

De entre esas imágenes ha habido una que ha generado especial interés en Internet: la que muestra a un hombre cortando tranquilamente el césped en el jardín de su casa mientras, a su espalda, avanza el tornado.

El protagonista ha sido identificado como Theunis Wessels y quien tomó la fotografía fue su mujer Cecilia. Ella fue la encargada de publicar la curiosa instantánea en su cuenta de Facebook con un irónico "Mi fiera cortando el césped con algo de brisa sobre su pelo". Después, en los comentarios, continuaba la broma y añadía: "¡El Chuck Norris de los cortadores de césped!".

Desde la cuenta de Wessels en Facebook la imagen ha sido compartida por más de 3.700 personas y después se ha popularizado en otras redes sociales como Twitter donde cientos de personas han bromeado con la capacidad de Theunis para mantener la calma con el tornado aproximándose.

"Nada detiene a un canadiense de cortar su césped", indicaba este tuitero. El jardinero inspiraba también versiones del famoso lemaKeep Calm and Carry on (Mantén la calma y sigue adelante).

Nothing stops a Canadian from mowing his lawn. Photo credit Cecilia Wessels. pic.twitter.com/mTqh6xzbEk — Sean Schofer (@SeanSchofer) 3 de junio de 2017

#MeanwhileinCanadaCecilia Wessels took a photo of her husband who refused to come inside on June 2nd despite a tornado - Alberta #Canadapic.twitter.com/3ASZIpEjmz — Meanwhile in Canada (@MeanwhileinCana) 5 de junio de 2017

Tras la repercusión de la fotografía Cecilia y su marido explicaron al canal de televisión CTV News que en todo momento Theunis fue controlando el avance del tornado que perdió fuerza poco después. "Aunque en la fotografía parece que está más cerca del jardín, en realidad estaba a unos dos kilómetros", indicaron.

Los Wessels tomaron la imagen para enviárselas a su familia en Sudáfrica de donde son originarios. "Era la primera vez que veíamos un tornado", contaron después los protagonistas. ¿Y los motivos por los que corría tanta prisa arreglar el jardín?"Tenía un fin de semana bastante ocupado por delante, con eventos deportivos de los niños, y por eso quería dejar el césped listo", explicó Theunis.

La fotografía no hubiera sido posible sin la ayuda de la hija de nueve años del matrimonio, que fue quien despertó a su madre de la siesta asustada por lo que veía y la negativa de su padre a entrar en la casa. A pesar de los espectacular de las imágenes el tornado no causó daños graves a su paso por esta zona de Canadá.