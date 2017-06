Regresa al restaurante del que fue evacuado durante el ataque en Londres para pagar la cuenta

Las historias de los pequeños gestos cívicos que enardecen la moral de los londinenses tras elataque terrorista del pasado sábado y les reconcilian con el 'espíritu del Blitz' y el Keep calm and carry on de la II Guerra Mundial, la certeza de que pueden enfrentarse al enemigo sin perturbar su vida cotidiana, se siguen sucediendo. Primero vino el hombre que se negó a correr y derramar su cerveza por la evacuación de Borough High Street. Hoy conocemos al que regresó al día siguiente al restaurante del que fue evacuado a pagar la cuenta y dejar una generosa propina.

El gesto de Richard Angell fue descubierto por la prensa que cubría todavía las horas inmediatamente posteriores al ataque. El hombre se encontraba en uno de los locales de Borough Market, el Arabica Bar and Kitchen. En su cuenta de Twitter fue relatando cómo permanecieron encerrados en el local durante media hora, y evacuados después con excelente "profesionalidad" por la Policía. Angell pasó la noche en el apartamento de una amistad en el centro de la ciudad y el domingo por la mañana estaba de vuelta en el restaurante.

"Esta gente no debería ganar" - contaba entonces a los reporteros de BuzzFeed. "Esta es la mejor ciudad del mundo y Borough Market es uno de mis lugares favoritos. Tenía que pagar la cuenta. Y además, no les dimos propina al personal, y cuidaron de nosotros cuando tenían que haber velado por sí mismos. La comida estaba deliciosa, y pretendo terminarme el segundo".

Armed police ensured we were evacuated safely. Doing the same with other bars/restaurants in the area. Their professionalism was impeccable — (((Richard Angell))) (@RichardAngell) 3 de junio de 2017

El hombre de 33 años recordaba los momentos de pánico, los disparos y cómo el personal fabricaba barricadas con las sillas. Dijo haber visto a un camarero de otro local con el cuello ensangrentado al que no pudieron auxiliar por estar encerrados. "Había zapatos tirados por todas partes de las mujeres que habían escapado corriendo y había sangre en la calle. Me fijé en un grupo de sanitarios ocupándose de una mujer boca abajo en el suelo. Tienen que correr de cara al peligro y luego darle la espalda mientras el resto corremos por nuestras vidas.

Entrevistado por la BBC, Angell, que dirige el think thank izquierdista Progress, subraya la importancia de mantener el espíritu cívico y su modo de vida para no regalar victorias a la "barbarie". "Si tomarme un gintonic con mis amigos, ligar con hombres apuestos y quedar con mujeres inteligentes es lo que ofende tanto a esta gente, voy a hacerlo más, no menos" - afirma. "Esto es lo que hace de Londres la mejor ciudad del mundo".