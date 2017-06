Así es 'Soy una Pringada', la 'youtuber' que llamó "traicionera" a Carlota Corredera y fulminó a Torbe en un día

Ácida, espontánea, irónica, irreverente y altamente inflamable. Esty Quesada, más conocida en el universo YouTube como 'Soy una Pringada', es algo así como la versión diametralmente opuesta a 'youtubers' como Wismichu, ElRubius o Willy Rex. Una rara avis en el universo de internet que ha venido al mundo a odiar a bocajarro (a la humanidad, en general, y a los heteros, en particular), que tiene en "puto" su palabra fetiche y cuyos vídeos en su canal siempre arrancan con una frase que la define a ella y al mundo que la rodea: "Hola, cachos de mierda".

Esta joven vasca ha saltado a la palestra estos días tras su último vídeo, "Carlota Corredera, Gorda Traicionera", en el que carga con su particular humor contra la presentadora por la entrevista que ésta concedió a la revista 'Diez Minutos'. En ella, Corredera cuenta con orgullo cómo ha conseguido adelgazar 63 kilos gracias a una dieta milagro a la que se ha sometido en los últimos meses y cómo ha afrontado el proceso, dejando algunos titulares que han sacado de sus casillas a Esty: "Mi marido nunca me hizo sentir mal por mi peso" o "Presenté 'Sálvame' con la cremallera de los botones bajada. No me cerraba" son dos buenas muestras de ello.

"¿Igual es que eres una gorda acomplejada que tú misma piensas que por ser gorda no mereces vivir? No sé. Y ahora va de: viva lo curvy, vivan las gordas... chica, acabas de adelgazar 60 kilos. Te sacas fotos en bañador. Ahora dices viva lo curvy. ¿Por qué no lo decías con 130 kilos?", dice la 'youtuber' en uno de los momentos álgidos.

Este vídeo le ha valido a 'Soy una Pringada' para captar la atención de mucha gente que no conocía sus andanzas por la red, Torbe entre ellos. Uno de los principales productores de porno, investigado por presuntamente haber obligado a menores a grabar vídeos pornográficos y por trata de blancas, escribía ayer un tuit: "Esta chica me encanta, es un descojono, y dice verdades como puños. Ole que ole. Qué descubrimiento. Y de Bilbao, como yo". Esty no se cortó a la hora de responderle.

¿Sabes qué no tenemos en común? Ser un violador y traficar con menores de edad. https://t.co/CbXwQj1eQs — Pringada (@soyunapringada_) 1 de junio de 2017

Esta joven vasca, que acumula más de 100.000 suscriptores en su canal y pincha por las discotecas de España, es ferviente admiradora de Kurt Cobain -"su rabia hacia la sociedad es la mía"- y de La Veneno, utiliza maquillajes inabarcables, y se ha llegado a identificar irónicamente como "una mala persona". Porque si hay algo que le gusta, con lo que disfruta y se regocija en el barro, eso es con el "salseo", tal y como ella lo llama: las críticas a diestro y siniestro y a calzón quitado. Laura Escanes, la joven mujer de Risto Mejide, Auron Play o JPelirrojo han sido algunas de sus principales dianas (minuto 9:43).

Pero no sólo ellos. Porque 'Soy una Pringada', que en alguna entrevista se ha confesado a favor del ácido hialurónico, ha venido a la vida para repartir a diestro y siniestro. Para odiar a granel: a los magos, a Mr. Wonderful, a las locas del gimnasio y hasta a su propia persona. A todo su ser. Y lo hace casi como una necesidad catártica. De hecho, en su vídeo más visto hasta la fecha, con casi 600.000 reproducciones, habla de su odio hacia la gente positiva. Un inenarrable documento en el que carga contra el buenismo. A dolor.

"La gente a la que más odio es la gente que le pone a otra gente (sic) en los estados de Facebook o en la vida en general: 'Venga, te mereces lo mejor'. 'Aúpa tú'. 'A por todas'. 'Te mereces todo lo bueno que te pasa'. Igual no se merece todo lo bueno que le pasa porque es una puta gilipollas, igual es una puta payasa y se merece caerse de un quinto y matarse". Tal cual.

Su actividad en YouTube, al margen de los 'caraanchoas' de turno, le ha valido para abrirse un hueco en los medios y convertirse en colaboradora de 'Yu: No te pierdas nada', el programa de radio que presenta Dani Mateo. También ha sido entrevistada por Mercedes Milá en el programa 'Convénzeme', dónde la presentadora se ganó las críticas de Esty por el "circo" que montó.

La entrevista en sí fue como: "Y todo este odio lo tienes por estar gorda, no? Y no quieres adelgazar? Deberías". Y yo GURL — Pringada (@soyunapringada_) 27 de abril de 2017

Y yo como "bueno, aparte de gorda también tengo más cosas como persona que soy" y ella emperrada en gorda gorda gorda, un circo. — Pringada (@soyunapringada_) 27 de abril de 2017

También Risto Mejide, quiso llevarla a su programa después de que su hija le confesase que era su 'influencer' favorita. Allí, delante de Miguel Ángel Revilla, dejó sin palabras al presentador al con su singular visión de la vida. "Vengo a hablar de nuestra generación. Pienso que la base es la depresión y la apatía, porque tenemos las capacidades de no haber vivido una guerra o pasado hambre, pero nuestra guerra es la espiritual. Creerte Quentin Tarantino y saber que tienes el potencial, pero estar haciendo hamburguesas por tres euros. No se nos toma en serio. Yo por ejemplo tengo un canal de Youtube de éxito, pero mi familia no me ha tomado en serio hasta que no he empezado a ganar dinero con ello", dijo ante las cámaras con su inigualable forma de expresarse.

Pese a la polvareda que ha levantado su último vídeo contra Corredera, 'Soy una Pringada' no parece dispuesta a cambiar. Porque lleva la libertad de expresión -y el salseo- hasta sus últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Moleste a quien moleste. De hecho, hace tiempo que lo avisó en uno de sus podcasts: "Vamos de modernos y somos unos putos viejos".