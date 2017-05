Risto pone el dedo en la llaga de la huelga del taxi: "Hoy les regalan sus clientes a Uber y Cabify"

5.000 taxistas se manifiestan en Madrid para exigir que se equiparen las condiciones para que los operadores VTC (vehículo de alquiler con conductor) puedan circular. Las distintas federaciones del taxi exigen medidas de protección al sector y la derogación de los beneficios fiscales a sus competidores. El seguimiento de la huelga está siendo masivo en toda España al tiempo que las dos compañías en la diana del taxi, Uber y Cabify, se han comprometido a mantener sus servicios en la medida de lo posible.

Hay una realidad incómoda tras esta jornada de protesta: mientras los taxistas denuncian la "competencia desleal" y luchan por su medio de vida, las dos compañías tecnológicas pescarán hoy clientes a río revuelto. Y el responsable de enunciar esta paradoja es alguien que ha hecho carrera levantando ampollas, Risto Mejide. Lo ha formulado, sin embargo, con un binomio de tuits. El primero, para calificar la huelga como "una medida del XIX para protestar contra negocios del XXI".

Medidas del XIX para protestar contra negocios del XXI. Resultado: hoy los taxistas les regalan todos sus clientes a Uber y Cabify. — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

El segundo, para respaldar las reivindicaciones del mundo del taxi, subrayando que su crítica se dirige al método de protesta elegido.

Que conste que no estoy en contra de la protesta legítima de taxistas. Pero algo falla si el resultado es el contrario del que se pretende. — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

Los tuits en dos pasos, sobre todo cuando no se vinculan en formato de "hilo", no contribuyen a una completa comunicación del mensaje en Twitter. Así, el primero de ellos acumulaba más de medio millar de retuits en tres horas, el segundo, algo más de 30. El presentador ha dedicado la mañana a rectificar con su particular estilo a quienes le acusan de cargar contra los taxistas...

Ya verás. Y nadie leerá los demás tuits. Sigo pensando que para el mismo fin (insisto, legítimo) ya va siendo hora de cambiar de medios. https://t.co/zdJ9c7OPDT — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

Otro que no ha entendido nada. Que defiendo el derecho LEGÍTIMO de los taxistas a protestar por competencia desleal. Cuestiono la FORMA. https://t.co/hfMhCJEZQJ — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

No no, por dios, por mí continúen así, que parece que lo van solucionando estupendamente. Y perdóneme si opino cuando y como me da la gana. https://t.co/iPXSN9Eyhr — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

Claro! Ahora mismo, pero por qué solo el tuit, no prefieres que me borre la cuenta entera? Tus insultos son órdenes para mí, guapi https://t.co/8QSbm3TVzr — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

... a celebrar las opiniones a su favor...

Mira! Alguien que lee! Corre, pide un deseo! https://t.co/ntHh0K7bMu — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

En eso estoy de acuerdo: una vez beneficiados Uber y Cabify con el mejor día del año, el único perjudicado será el usuario. Una vez más. https://t.co/kDqwxvdHrV — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

... y a rebatir las réplicas en contra.

Desde luego regalándole tus clientes, haciendo que muchas personas descubran las alternativas y dándoles cobertura y publicidad GRATIS... NO https://t.co/vZ2iaa5daq — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

Ojalá estas cosas se arreglasen con una campaña. https://t.co/CmmFmqXWoB — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

Venga, yo les hago la campaña. Enviamos libros a Trump! https://t.co/W4Gw0wDue4 — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

Y para las críticas más virulentas ha destapado el mejor tarro de las esencias de su célebre sarcasmo.

Ay, lo que os gusta convertir cualquier cosa que no os gusta en un cuento sindicalista para no dormir. Ojalá fuese todo tan fácil, camarada. https://t.co/gxZlaWcAlb — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017

Lo de cerdo neoliberal, vale. Pero influencer no te lo permito. https://t.co/xjGfyHBQnq — Risto Mejide (@ristomejide) 30 de mayo de 2017