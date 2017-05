El azafato gaditano de Ryanair que ha versionado 'Despacito' para vender lotería en los vuelos

Si alguna vez has subido a un avión de Ryanair, bien sabrás que, durante los vuelos, la compañía, aparte de comida, ofrece a los pasajeros productos varios como perfumes o lotería. Antes de iniciar su peregrinaje por los pasillos del avión, los miembros de la tripulación suelen coger el interfono y anunciar por la megafonía que en breves minutos pasarán junto a nosotros.

Javier Otero es un gaditano que trabaja como tripulante de cabina de la aerolínea irlandesa desde hace un año y que a menudo cumple con esta labor. Sin embargo, no siempre lo hace de la misma forma. De hecho, habitualmente trata de innovar en la forma. Así, en un vuelo entre Sevilla y las Islas Canarias decidió dar una sorpresa a los viajeros.

Otero, que iba a iniciar su habitual deambular entre los asientos, cogió el interfono y decidió cantarles a los pasajeros el hit del momento, 'Despacito'. Sin embargo, no se conformó con reproducir la letra del puertorriqueño Luis Fonsi, sino que se curró una letra propia y llena de humor para la ocasión.

Un pasajero grabó su intervención en el avión, en el que también se encontraba el futbolista José Antonio Reyes, le pasó el vídeo al propio Javier y éste lo colgó en su cuenta de Facebook el pasado sábado por la noche. ¿Resultado? Más de un millón de reproducciones y alrededor de 15.000 compartidos.

"Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, / tienes que volar conmigo hoy. / Vi que tu cartera ya estaba mirándote, / álzame el billete que ya voy. / Tú, tú eres pasajero y yo soy el que va / sin dejar dormir, sólo vendiendo más, / sólo de pensarlo me pongo nervioso. / Ya, ya me estoy acercando más de lo normal, / todos mis sentidos en venderte más / no puedes bajarte sin comprarme (sic) uno", canta antes de arrancarse con el estribillo. "Dos euritos, llévate tu rasca, sólo dos euritos, y si tienes suerte toca un cochecito, o si lo prefieres tienes un milloncito".

Según ha contado Otero a la versión española de Buzzfeed, las bromas son habituales en los trayectos que realiza, sobre todo en rutas españolas. "Si hay que vender paninis, pues genial, pero intento hacerlo original", asegura.

De hecho, en su perfil de Facebook hay otro vídeo en el que se le ve anunciando una selección de productos estrella de la aerolínea. "Unos bocadillos de jamón y queso y otros bocadillos vegetales hechos por mi compañera Marilen, que ha bajado esta mañana a comprar el pan temprano y los ha empaquetado todos con mucho cariño para así venderlos a bordo y poder pagar el coche, que le quedan tres letras", se le oye decir.

"También tenemos nuggets de pollo, tenemos pancakes, tenemos burritos, tenemos papas fritas, croissants de jamón y queso, y nuestros tres fantásticos platos estrella, que son la lasaña, nuestro pollo agridulce, que hemos comprado en el chino esta mañana porque eso no hay quien lo haga, todo esto sólo por 10 euritos", dice antes de arrancarse con varios chistes.

A juzgar por los comentarios que ha recibido la versión de 'Despacito', Javier se ha convertido en el azafato del momento. "Qué grande que eres, tío. Voy a empezar a pillar Ryanair sólo para coincidir contigo", aseguran algunos usuarios que gracias a este gaditano han empezado ver a la polémica compañía low cost con otros ojos -y oídos-.