El reencuentro con final feliz de dos amigas perdidas tras el atentado de Manchester

La ciudad de Manchester sufrió el pasado lunes por la noche, durante el concierto de Ariana Grande, un atentado suicida que se ha cobrado la vida de al menos 22 personas y ha dejado más de 50 heridos. El horror en el que se vio sumida la segunda metrópoli del Reino Unido contrasta con los gestos de una población que se volcó en apoyar a víctimas y supervivientes de la tragedia. Así, la movilización de los usuarios a través de las redes sociales fue clave para ayudar a algunos de los miles de afectados.

Es el caso de Riley Blackery y su amiga Heather. Ambas adolescentes habían quedado para acudir al concierto de la estrella infantil del pop en el Manchester Arena, junto a otras 21.000 personas. Sin embargo, tras la explosión y los momentos de terror y confusión vividos en el recinto, ambas jóvenes se perdieron.

Riley, asustada, decidió hacer uso de su Twitter para tratar de localizar a su amiga. Así que compartió una foto de las dos y escribió el siguiente mensaje. "Mi amiga Heather estaba en el concierto Ariana. Lleva una sudadera amarilla con capucha y no puedo dar con ella. Si alguien la ha visto, por favor, hacédmelo saber".

My friend Heather was at the Ariana concertShe's wearing a yellow hoodie and I cant get hold of herIf anyones seen her please let me know pic.twitter.com/e9gvaMNegq — Vicky Bates // (@RileyBlackery) 22 de mayo de 2017

Después, compartió algunos mensajes más en los que contaba que su amiga, a la que había conocido por internet hacía dos años, había viajado desde Escocia para poder conocerse por primera vez y acudir al trágico concierto. Su móvil también se encontraba apagado.

My internet friend came down from Scotland yesterday and we met and today she went to the Ariana concert and I've never been more stressed — Vicky Bates // (@RileyBlackery) 22 de mayo de 2017

21/05/17Met my best friend of two years for the first time💙 pic.twitter.com/ldymGrOMht — Vicky Bates // (@RileyBlackery) 22 de mayo de 2017

El mensaje principal con la fotografía de las dos amigas alcanzó más de 30.000 retuits. En apenas unas horas, Nathan Lamb, un joven que también había acudido al concierto, contestaba vía Twitter al primero de los mensajes de la joven y le daba una tremenda alegría. "Ella está a salvo. Estamos en un Premier Inn ahora, en Medlock Street. La vimos en la calle y su teléfono había muerto, así que le dejamos quedarse con nosotros", escribía Nathan en un tuit en el que se añade una foto en la que Heather aparece sorprendida mirando en su móvil todo lo que había ocurrido.

@RileyBlackery She's safe, we're at a premier inn right now on Medlock street, we saw her on the street and her phone was dead so we let her stay with us pic.twitter.com/iPY3K8sk1b — Nathan (@nathanlamb26) 22 de mayo de 2017

Un buen número de usuarios han compartido el final feliz de la historia de Heather y Riley, destacando la ayuda que las redes sociales pueden ofrecer a los usuarios en este tipo de tragedias. El mensaje que más retuits ha conseguido ha sido éste, que ha sido compartido más de 120.000 en poco más de 24 horas y en el que aparecen las fotos de las dos amigas. . "Qué asombrosas son las redes sociales", se puede leer en el mismo.