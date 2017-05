Calleja, "cabreado de cojones", estalla: "¡Esto pasa por no castigar duramente a los pirómanos!"

Con la llegada del verano y el calor, la historia se repite cada año en nuestro país. Decenas de bosques arden pasto de las llamas debido a la mano del hombre que, según datos de Greenpeace, ocasiona el 96% de los incendios que se producen en España. Hace unas semanas, un brutal incendio se llevó más de 2.000 hectáreas de bosque en León y Jesús Calleja, montañero y presentador de televisión, ha terminado explotando.

En un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, Calleja, en medio de la montaña calcinada, realiza un duro alegato contra la gente que incendia los bosques. "Estáis viendo el incendio que hubo aquí en El Bierzo hace un mes aproximadamente. Hubo que desalojar pueblos y ha sido una catástrofe absoluta. [...] Está todo absolutamente quemado", dice visiblemente indignado.

Según asegura el presentador, esto ocurre porque en España "todavía no hay una ley que castigue duramente a los pirómanos". "Hay un sospechoso, que es más que sospechoso, es un ganadero que lo quemó en un principio para su ganado. Esto no se puede permitir, es un crimen. Miles y miles de árboles y animales muertos. ¿No os parece un crimen que se tiene que castigar como tal?", pregunta a cámara. Calleja acaba con un reclamo a los políticos para conseguir acabar con este drama: "¡Endurecimiento de las leyes contra los pirómanos!".

El vídeo, que fue publicado en su cuenta de Facebook el pasado lunes, acumula más de 250.000 reproducciones y ha sido compartido alrededor de 4.500 veces en apenas tres días. Junto a él, el presentador ha publicado un texto en el que incide en el mensaje del vídeo. "Hay una práctica demasiado extendida de quemar bosques para hacer pasto para el ganado y otros intereses empresariales. Y el problema no se terminará porque la ley es muy laxa, no ocurre prácticamente nada, así que la ley no castiga al pirómano. Las condenas tienen que ser ejemplares y de este modo estos incendios no ocurrirían", se puede leer en la publicación.

El montañero, que actualmente se encuentra presentando el programa de aventuras 'Planeta Calleja', finaliza su alegato recordando la importancia de cuidar el medio ambiente. "La cuestión es la naturaleza, la más importante de las cuestiones. Si la destruimos, nos cargaremos todo. De ella salen los recursos, la comida, incluso la fuente principal del turismo [sic]. Perdonad por la 'chapa'. Hoy, después de ver la cantidad de hectáreas quemadas, ¡tengo un cabreo de cojones!", finaliza.