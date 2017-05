¿No entiendes a tu pareja? Estos 'youtubers' tienen la solución definitiva: el traductor simultáneo

"¿En qué piensas?" pregunta uno. "En nada", responde el otro. "Pero en algo estarás pensando. O me vas a decir que tienes la mente completamente en blanco…" Esta conversación en pareja, con la que más de uno podrá sentirse identificado, es el punto de partida de la parodia ideada por el canal de YouTubeVideópatas sobre los malentendidos que se producen en las relaciones sentimentales.

"¿No entiendes lo que dices tu pareja? ¿Los hombres y mujeres hablan distinto idioma?", se preguntan. "No hay problema, contrata a un traductor". Gracias a este mediador lo que callas o dices nunca más será utilizado en tu contra. Mientras una pareja charla de sus cosas en la cama, el experto va traduciendo en tiempo real: "Ese No sé significa que no tiene porqué contarte todo lo que se le pasa por la cabeza" o un "déjalo, da igual" en realidad quiere decir "pregúntame otra vez por el tema".

La idea del vídeo fue de Armando Arjona, guionista habitual del canal. "Era un idea que me venía rondando desde hace tiempo", explica a EL ESPAÑOL en una conversación telefónica. "Todos los que hemos estado alguna vez en pareja hemos tenido esa sensación de que las conversaciones toman caminos distintos, se producen malentendidos o no puedes expresar al cien por cien lo que sientes por miedo a hacer daño, así que así fue como se me ocurrió recurrir a la figura del traductor. Alguien neutro en la relación que sea capaz de sacar algo en claro".

Arjona, que también escribe narrativa y teatro, recuerda que elaboró el guión en una mañana y que durante la grabación apenas hicieron cambios. "Aunque la situación que se cuenta sea dramática también da lugar a momentos cómicos por ese contraste entre lo que se dice y lo que se piensa", señala, "así que daba opción a integrar varios géneros en un solo vídeo".

En escena, además de la actriz Raquel Asumendi y el propio Arjona, aparece Ángel Moraleda uno de los creadores, junto a Álvaro Martínez, del canal Videópatas (con más de 823.000 suscriptores). Ambos comenzaron a subir vídeos hace 5 años y ahora se dedican profesionalmente a ello. "Los dos habíamos estudiado audiovisuales y estamos metidos en el mundo de las webseries y los festivales de cortos cuando empezamos a familiarizarnos con el mundo de YouTube", explica Moraleda por teléfono. "Al principio hacíamos vídeos más centrados en el misterio, pero después vimos que en los festivales nos funcionaba mejor el humor y decidimos tirar por ahí, porque además es un género con el que te lo pasas mucho mejor trabajando".

En el canal suelen subir un vídeo a la semana -algunas incluso dos- y la temática suele variar en función de las tendencias, pero la mayor parte de ellos son de humor. "Tenemos un público muy fiel, pero muy variado -señala Moraleda- así que intentamos hacer contenido que llegue a todo el mundo, pero sobre todo cuando haces humor intentas ser fiel a ti mismo, a lo que te gusta a ti".

Con una media de 200.000 reproducciones por vídeo y una audiencia joven -entre los 18 y los 35- Videópatas tiene como referente a otros canales de YouTube de habla hispana como el ecuatoriano Enchufe TV (14 millones de suscriptores)."Posiblemente el mejor y más exitoso canal de sketches en español", concluye Moraleda.