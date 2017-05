Alud de críticas contra Dani Rovira por un comentario sobre la última campaña de Irina Shayk

"Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de 'Intimissimi' os tachen de machistas (sic)". Dani Rovira, como el que no quiere la cosa, publicaba esta mañana en su cuenta de Twitter esta reflexión que lo ha colocado en el centro de la polémica, siendo de machista por decenas de usuarios de Twitter.

Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas.🙈 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

El humorista se refería a la última campaña de la marca de lencería, que protagoniza la modelo Irina Shayk. La intención, según se puede intuir, era "ironizar" sobre las últimas críticas que se han vertido en las redes sociales contra personajes públicos -Pablo Motos, Pérez-Reverte o Risto Mejide han sido los últimos ejemplos-, a los que han acusado de, digámoslo suavemente, poco tacto a la hora de hacer según qué comentarios en Twitter o en medios de comunicación.

Sin embargo, el tuit de Rovira no se ha entendido tal y como él pretendía y la ira de Twitter ha recaído sobre su figura, colocando su nombre en lo más alto del trending topic durante buena parte del día y acusándolo de "machista" y de "cuñado".

Dani Rovira y Jorge Cremades compitiendo por ver quién la caga más soltando gilipolleces. pic.twitter.com/1tA9ZnBtFO — Slugger D. Maxman (@SluggerMaxman) 11 de mayo de 2017

Se ha puesto interesante la pelea entre Dani Rovira, Jorge Cremades, Risto Mejide y Fran Rivera por ver quién dice la gilipollez más gorda — Not Found (@_iMperfectB) 11 de mayo de 2017

Os recuerdo que Dani Rovira quiso ir de feminista poniéndose unos tacones, no se en qué os sorprende. pic.twitter.com/PeiXODQqiw — Dios (@Sr_Dios) 11 de mayo de 2017

"He dicho una cosa machista y me están llamando machista"POR QUÉ SERÁ DANI ROVIRA, NO LO ENTIENDO. — Femichoni (@Sirereta) 11 de mayo de 2017

Poco después de que las críticas empezasen a arreciar, Rovira ha tirado de ironía para, primero, aconsejar a los hombres que no mirasen las marquesinas y que disfrutasen de los encajes; y segundo, para autocalificarse de "machista", "mal humorista", "mala persona" y otras lindezas que no han hecho más que agitar la polémica y provocar un mayor número de críticas, llegando a calificar al actor de "víctima".

Ah, bueno, sí. Perdón. Hombres de España, miren entonces las marquesinas de "Intimissimi", que no pasa nada. Disfruten de los encajes...🐒🍌😁 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar...😢 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Para deshacer un entuerto difícil de resolver en una red social como ésta, carente de contexto y de matices, el ganador de un Goya por '8 apellidos vascos' ha tenido que pedir perdón asegurando que nunca ha sido su intención ofender a nadie ni "provocar" con este tipo de temas.

Obviamente ha sido un "planteamiento irónico" mal entendido y sobre todo, mal expresado. Disculpas a tod@s l@s ofendid@s. 1/2 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017