Marhuenda trata de tapar la grabación de su "putada a Cifu" con ataques personales a Pedro J.

"Te habrá gustado la putada que le hemos hecho hoy a nuestra amiga Cifu" - glosa Francisco Marhuenda, director de La Razón, a Edmundo Rodríguez, consejero delegado del periódico e imputado en la Operación Lezo en una conversación intervenida por los investigadores y que publica EL ESPAÑOL. La "putada" consistió en "cocinar" una encuesta para colocar en portada a Cristina Cifuentes como favorita de los votantes del PP para suceder a Mariano Rajoy, de modo a azuzar las rivalidades internas y que Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Alberto Núñez Feijóo la "mataran".

La treta había sido urdida por Mauricio Casals, presidente del diario, que fue investigado junto a Marhuenda por presuntamente urdir una campaña de desprestigio contra la presidenta madrileña para evitar que destapase la trama del Canal de Isabel II. "Se le ocurrió a él. Joder, ya me gustaría ser tan listo" - se recrea el director de La Razón en la grabación. Preguntado en Es la mañana de Federico de esradio por esta información, Marhuenda ha repetido su argumento de que la campaña solo existió "de boquilla", para calmar a Rodríguez, para encender a continuación el ventilador con alusiones personales contra el director de EL ESPAÑOL.

Así, ha vuelto a quitarle hierro al contenido de la conversación. "Es más del mismo teatro, no digo nada del otro mundo". La tesis del "teatro" llevó al tribunal a archivar la causa sobre las coacciones. Cristina Cifuentes afirmaba ayer mismo que respetaba la decisión pero que lamentaba no haber recibido una llamada de disculpas por parte de Marhuenda sobre las conversaciones en las que se jacta de "inventar noticias" contra ella. El director del diario sí llamó a su Jefa de Gabinete, Marisa González, a la que llama "zorra" en las conversaciones intervenidas.

A continuación ha pasado a calificar las informaciones relativas a la investigación de sus conversaciones en el marco de la Operación Lezo como una "campaña desatada" por EL ESPAÑOL en su contra y, más específicamente, de su director Pedro J. Ramírez. ¿El motivo? Una pataleta: "Estás enfadado con mi grupo porque no te invitan a las tertulias. Consideras que no te llama Antena 3, ni a tí ni a tu gente. Estás enfadado con eso" - acusa Marhuenda desde las ondas.

A continuación pasa al turno de alusiones, entre vaguedades y menciones de personajes que no llega a identificar. "Querido Pedro, te recuerdo la comida que tuvimos en casa de un famoso y prestigioso economista. En esa comida tú dijiste que ibas a acabar con el presidente del Gobierno y con el rey" - acusa. "Tú, que has hecho del periodismo una historia de campañas sucesivas, ¿me vas a decir que hago una campaña o no hago una campaña?". Cabe señalar que quien describió una "campaña de coacciones" de La Razón contra Cristina Cifuentes no fue Pedro J. Ramírez sino el juez Eloy Velasco.

Tras la retahíla de acusaciones en Twitter redactadas a la par que comparecía en la radio, el director de EL ESPAÑOL ha respondido en esa misma red social para lamentar el recurso a los ataques personales. "Siempre pasa igual: cuando alguien queda en evidencia y se niega a responder de sus actos, pasa a inventarse los míos. A ese trapo no entro".