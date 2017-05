"Por ahí no, José Luis": Masterchef lleva a disculparse al concursante que bromeó con "tener la regla"

Uno de los comentarios que más indigna a las mujeres es el que hace referencia, en tono de burla, a cómo afecta la menstruación a su estado de ánimo o rendimiento físico. El pasado domingo, durante la retransmisión del programa de televisión MasterChef, uno de los concursantes, José Luis, contestó con un "será que me ha bajado la regla" cuando el jurado le cuestionó su apatía a los fogones.

Este agente inmobiliario de 46 años estaba presentando su propuesta -un lomo de buey con patatas- cuando uno de los jueces, Pepe Rodríguez, cuestionó su calidad y le preguntó: "¿Qué te ocurre? ¿Estás apático?". A lo que el concursante respondió: "Sí, bastante. Sinceramente no estoy pasando mis mejores días. Será que me ha bajado la regla, no sé". (Puedes ver la secuencia completa a partir del minuto 44 en este vídeo de la web de RTVE).

"Hostia, tío" se escuchaba decir de fondo a una concursante mientras otro miembro del jurado, la cocineraSamantha Vallejo-Nágera, levantaba las cejas en señal de asombro. "Pero eso no es ninguna disculpa para poder hacer algo mejor", continuaba argumentando José Luis.

El comentario del concursante madrileño no pasó desapercibido ni en el plató -"Ha sido totalmente desafortunado", se quejaba una de sus compañeras de concurso- ni en entre los espectadores que seguían la emisión del programa. Así lo recogieron los tuits de queja por lo que consideraban una excusa machista y ofensiva para las mujeres:

Jamás oirás a una mujer decirte que ha fallado en su entorno laboral porque tenía la regla #MasterChef — Marialo (@13MarialoBasket) 7 de mayo de 2017

"No estoy pasando por mi mejor momento, me habrá bajado la regla." Que un hombre haga este tipo de comentarios tiene delito... #MasterChef — LM (@LidiaMadrid5) 7 de mayo de 2017

Será que me va a bajar la regla????El comentario machista del día #MasterChefpic.twitter.com/aBjQoOqaVj — Die (@diegojbl) 7 de mayo de 2017

Pero la crítica más dura a José Luis llegaría inmediatamente y en el mismo programa. Cuando intervino Samantha Vallejo-Nágera señaló con rotundidad "que aquello era una vergüenza" y no solo por el pobre resultado gastronómico. "Las mujeres trabajamos exactamente igual todos los días y nos dejamos la piel. Has dicho una cosa como para hacerte el gracioso pero aquí no se viene a ser gracioso, se viene a cocinar", explicó. "O te pones a cocinar o te vas a casa. Sea el día que sea del mes".

El desafortunado comentario ha obligado al concursante a disculparse en Twitter tras la emisión del programa. "A veces la boca va antes que la cabeza", señalaba. Aunque José Luis también ha cuestionado a quienes le acusaban de machista.

No quiero dejar pasar la noche sin disculparme por el comentario.Machista?? No lo soy..aveces la boca va antes que la cabeza 🤐😔#Masterchef — Jose Luis MChef5 (@JoseLuisMChef5) 7 de mayo de 2017