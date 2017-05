26 mensajes de madres que te harán pensar: ¿"Mamá, eres tú?"

No es verdad. No es cierto eso que dicen de que "madre no hay más que una". Madres hay muchas, de todo pelo y condición. Solo hace falta asomarse a las redes sociales para atisbar su extensa tipología.

Son las hacedoras de tuppers, las portadoras de la zapatilla, las defensoras de la rebequita o las que piden amistad a tus amigos en Facebook. Sirva esta curiosa y divertida clasificación que hemos hecho para honrarlas a todas en su día:

Madre pasivo-agresiva

Mi madre me hizo llamar piribiri al aparato reproductor masculino hasta segundo de la ESO, eso explica muchas cosas en mi vida — Micky MaduritoSensua (@SrJanMichael) 22 de abril de 2017

Madre pastillera

Me he acordado cuando mi madre me dio un diazepam por error y tuve que ir a urgencias porque estaba drogada y veía cosas raras. — Galway Girl (@snedr0nningen) 23 de abril de 2017

Madre obvia

Mi madre me pregunto si algun dia voy a dejar de tener resaca despues de salir, señora no pregunte cosas con respuestas obvias por favor — Dulci (@DulciRossetto) 23 de abril de 2017

Madre eufemismo

Madre I+D

Le he pedido a mi madre que me hiciese algo de merienda. Me ha hecho un bocadillo. Un bocadillo de San Jacobo. Le ha echado ketchup. — Requiescat in pace~ (@Leire6899) 26 de marzo de 2017

Madre reggaetonera

Mira que me podían pasar cosas malas y va y me pasa la peor de todas, a mi madre le gusta el regaeton y lo a puesto en un altavoz... — ⛄KaoZツ⛄#TIGERARMY (@SSG_KaoZ) 22 de abril de 2017

Madre a rayas

+ Dani, no pongas cosas encima de la vitro q se raya- Tú si que te rayas+ Aquí el único rayado q hay eres tú, gilipollasMi madre2017 — MT4thBWY (@daniel98andres) 22 de abril de 2017

Madre equitativa

Mi madre cada vez que se refiere a mis perros dice "tus hermanos". La gente debe de pensar raro cuando lleva comida de perro en la mano. — [Flotkru] (@Lou_Reader) 22 de abril de 2017

Madre milagrosa

Llevo una semana comiendo guisos de mi madre y como decía aquel espanto de canción: el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. — Sánchez Cajal (@xCAJALx) 21 de abril de 2017

Madre insatisfecha

Mi madre: me tratas como tu chacha.---Me levanto y me hago la meriendaMi madre: es que no me dejas hacerte nada, no soy una inútil. — Jessika (@LaurenComeOn) 25 de abril de 2017

Madre ideas

He soñado la siguiente conversación con mi madre:Yo: quiero hacer cosas para conocer gente nueva.Ella: únete al ISIS.👍🏻 — Alicia 👽 (@fem_alice) 2 de mayo de 2017

Madre con ganas

- A ver si te independizas ya y podemos follar a gusto.- A ver si me independizo ya y puedo follar a gusto. Conversación real con mi madre — Jelena (@elenaolivergcar) 19 de abril de 2017

Madre noticias falsas

Mi madre me ha dicho que tengo que dejar de leer noticias manipuladas. Me lo ha dicho mientras veía 13tv. — Daniel Cooper. (@Danallizdog) 24 de abril de 2017

Madre carburante

El primer infarto de la mañana se lo dedico a mi madre que estaba repostando gasolina y ha dicho "po no se si era gasolina o diesel" — No (@Clomatik) 24 de abril de 2017

Madre de oído refinado

Ha sonado Abraham Mateo y mi madre me ha dicho "¿Esta de quién es? ¿Paulina Rubio?" Muy fan — Juan José Raposo (@jjraposolop) 23 de abril de 2017

Madre del visillo

Mi madre le ha hecho una foto a la fideua y le he dicho que la suba a su instagram. Me ha dicho que ella sólo lo usa para cotillear. #proud — 324b21. (@KirisuMaiden) 21 de abril de 2017

Madre chivata

Me ha dicho mi madre que si descubre que he matado a alguien no dudará en entregarme a la policía. Cómplice descartado. — Meng-âmok (@LimekiWuivre) 20 de abril de 2017

Madre desubicada

Podría pasarme la vida buscando algo que mi madre me ha dicho que está "ahí" — Verónica Pérez (@VeroPera29) 20 de abril de 2017

Madre pro influencers

me ha dicho MI MADRE "nunca te enamores de un tio búscate una dulceida y así de paso nos sacas de pobres" he llorado — lily calloway (@evakmohnn) 20 de abril de 2017

Madre Sarah Connor

He dicho ilustrator y mi madre se ha descojonado porque suena a terminator...... — 🎞Ángelim🎞 (@yeclangel) 19 de abril de 2017

Madre con flow

Le he dicho a mi madre que tengo una crisis existencial de no saber qué hacer con mi vida y me ha respondido "relax. todo fluye." — Pouline (@LittleSeraphine) 19 de abril de 2017

Madre economista

Mi madre esta super enfadada porque he encontrado una cartera y no me quiero quedar con el dinero. Flipo. — DANCE in the DARK.✨ (@Victor_gg1999) 20 de abril de 2017

Madre locutorio

A mí madre cuando le dan el cambio creo que la timan, porque tiene cada moneda extranjera en el bolso que flipo desde dirhams a coronas — jesüs (@bboystratford) 16 de marzo de 2017

Madre sangrienta

Hace tres segundos el cielo estaba super rojo y va y mi madre me suelta “Se ha vertido sangre esta noche”. Luego soy yo la friki. — 라우라. (@alwayswithglenn) 19 de abril de 2017

Madre sin WhatsApp

Acabo de ver como mi madre iba llamando una a una a todas las personas de su cuadrilla para quedar, es como estar presenciando Historia. — space trash ⚡️ (@netzmare) 23 de abril de 2017

Madre boomerang