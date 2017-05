"Hace dos años y un día me bloqueó de WhatsApp": así sonaría hoy el tema de Pimpinela

Pocas canciones de Pimpinela, el dúo argentino formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, se habrán parodiado y versionado tanto como el Olvídame y pega la vuelta. Ahora, 30 años después de que se hiciera tan popular en España y América Latina sus autores, han adaptado el tema a los tiempos modernos con una letra en la que los estados de WhatsApp, las Apps para ligar y las cuentas compartidas en Netflix, acaparan todo el protagonismo.

"Hace dos años y un día me bloqueó de WhatsApp. Hace dos años y un día me borró de Instagram", empieza cantando la voz femenina antes de continuar narrando sus penas amorosas. "¿Por qué le diste Like a la foto de tu ex?" pregunta a su pareja que después de un breve diálogo contestará con un "Ahora vas a ser viral". Aunque el punto álgido llegará con el famoso "Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta" que en la versión moderna pasa a ser un: "Ahora vete, olvida mis selfis, mis Facebooks, mi password y mi clave de Netflix".

La interpretación tuvo lugar en el programa de radio argentino Perros de la calle, que emite la emisora Metro, a donde ambos acudieron para presentar un libro autobiográfico. El programa compartió el pasado 1 de mayo en Facebook un vídeo del momento en que pidieron al dúo que interpretase esta nueva versión y desde ahí se ha compartido a otras plataformas como YouTube.