La cruda realidad del acoso que sufren las mujeres en India narrada por una joven poeta

UnErase Poetry es un colectivo con sede en Mumbai (India) que trata de visibilizar y promocionar el trabajo de jóvenes poetas locales. Para ello organiza recitales en vivo que graban en vídeo y comparten después en su canal de YouTube y en Facebook.

En una de esas sesiones participó la joven poetisa Aranya Johar, que acompañada de un chico a la guitarra, dedicó su intervención a narrar la situación que viven las mujeres en India. Un poderoso poema en el que Johar va desgranando cómo se ha sentido desde niña reducida a un objeto sexual. "El primer chico que me cogió de la mano, me dijo que a los chicos no les interesa escuchar hablar de vaginas sangrando", comienza diciendo la joven antes de ir relatando cómo llevar una falda corta o un escote puede resultar demasiado arriesgado: "No poniendo en riesgo mi vagina, sino mi vida”.

Johar, que en su discurso también hace referencia a la cultura de la violación y el acoso callejero que sufren las mujeres solo por el hecho de serlo, termina haciendo un llamamiento a las nuevas generaciones para rebelarse contra esa realidad y poder vivir en "un mundo en el que todas y cada una de las chicas lo tengan un poco más fácil".

Esta sería una versión aproximada de su interpretación, A Brown Girl's Guide to Gender (Guía de género para una chica de piel marrón), subtitulada al español (en YouTube puede encontrarse la versión original en inglés):

Simar Singh, el joven de 16 años que está detrás de UnErase Poetry explica a EL ESPAÑOL por teléfono que siempre le ha interesado la cultura, en general, y la poesía, en particular, como autor y como lector. Por ello, hace unos meses comenzó a organizar encuentros entre la comunidad de jóvenes creadores de Mumbai: "Nos reunimos en un café que se llama Tuning Fork y realizamos sesiones de micrófono abierto", señala Sing. "Al ver que funcionaba pensé en crear un plataforma online que, al mismo tiempo que permitía a los artistas expresarse, pudiese llegar al mayor número posible de gente. Y así fue como nació UnErase Poetry".

En los eventos participan fundamentalmente creadores de menos de de 30 años que, sirviéndose de la música y la palabra, buscan rejuvenecer un género "no muy comercial y que suele asociarse a algo aburrido", explica Sing. "Ahora, a través de las grabaciones que compartimos, cualquiera persona interesada, en cualquier parte del mundo puede seguirnos. Estamos muy contentos con el resultado".

Sing recuerda que Johar participó en el cuarto evento que organizaron y cree que la fuerza de sus palabras radica "en que expresó su mensaje de una forma muy directa y franca. Fue muy sincera". La joven, sin embargo, no ha sido la única autora en tratar este asunto. Recientemente el propio Singh basaba su intervención en los casos de violaciones que se producen dentro del matrimonio. Un discurso que ha tenido también una acogida espectacular en las redes sociales.

El India, según datos de 2014 facilitados por las autoridades locales, se registran más de 30.000 casos de violaciones al año. El 96% de ellas se produce en el entorno familiar o laboral.