¿Puedes ver la serpiente venenosa que hay en esta foto?

Primero fue el famosísimo vestido blanco y dorado (¿o era azul y negro?), después llegaron las seis chicas y los cinco pares de piernas, y hace unos meses apareció un plato lleno de fresas que, pese a lo que decían tus ojos, no eran rojas. Internet es ese increíble mundo en el que los usuarios pierden la cabeza por desentrañar cualquier tipo de acertijo y resolver entuertos varios.

La última ilusión óptica que está volviendo locos a los usuarios de las redes sociales tiene que ver con la madre naturaleza. Una usuaria de Twitter, @SssnakeySci, publicó el pasado domingo una fotografía tomada en Texas por Jerry Davis en la que, aparentemente sólo se ve un manto de hojas en un bosque. Según cuenta en su mensaje, la imagen se la había mandado una amiga con una premisa: ¿Puedes detectar la serpiente?

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?" 🐍 pic.twitter.com/oVkjOm8ufy — Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) 23 de abril de 2017

Su mensaje ha sido compartido más de 5.000 veces en los últimos tres días y ha recibido más de 22.000 'likes'. Unas cifras que hablan bien del éxito de la imagen.

@SssnakeySci Honestly I zoomed in and found it but when I zoomed out I had lost it again. — Emma (@emmarhinosfan) 25 de abril de 2017

"Honestamente, hice zoom y la encontré, pero cuando quité el zoom volví a perderla otra vez".

@SssnakeySci at the top of right corner, the black mark is the eye of the snake. — Johnny Rodriguez (@JohnnyR27439483) 25 de abril de 2017

"En la parte superior derecha, la marca negra es el ojo de la serpiente".

"¿Es la parte inferior izquierda?".

@SssnakeySci day 2 and I can't find that damn 🐍 snake.... 😂 — 💕Demure🌹 (@Herdemure) 26 de abril de 2017

"Día 2 y no puedo encontrar esa maldita serpiente".

¿Y tú? ¿Has podido encontrarla ya? La propia herpetóloga que compartió la imagen resolvió el misterio un día después. "Si no la habéis encontrado todavía... Copperhead, aka Agkistrodon contortrix (conocida como la serpiente con cabeza de cobre). Bonita pero venenosa, así que no la toques".

If y'all haven't found it yet... Copperhead, aka Agkistrodon contortrix. Cute but venomous, so no touchy! ☺️🐍❤️ pic.twitter.com/pSVMIhFP0o — Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) 24 de abril de 2017

Helen apuntaba en otro tuit posterior que, en caso de mordedura, convenía acudir a un hospital lo antes posible y no intentar succionar el veneno con la boca o hacer cualquier otra cosa que pudiese aumentar el flujo sanguíneo en la herida.

Para terminar el juego, la bióloga realizaba un llamamiento a todos aquellos que se dejaron los ojos con la imagen: "Para todos los que disfrutaron de este puzzle, por favor, recordad: las serpientes merecen vivir igual que nosotros. Trátalas con cuidado y respeto y no con odio y miedo".