Pepsi redescubre el calimocho en 2017 y los españoles se rebelan

Además del vino, si hay una bebida de la que hacen gala los españoles -especialmente los del Norte- es el Calimocho. Pero esa mezcla humilde de vino tinto y refresco de cola que ha amenizado por igual botellones de estudiantes y verbenas de pueblo a lo largo y ancho de la geografía española, parece estar de moda también en EEUU. O, al menos, ha captado la atención de un gigante de las bebidas que puede sacar buen provecho de él: Pepsi.

Entre las promociones de sus productos que la multinacional acostumbra a hacer en sus redes sociales, Pepsi EEUU ha compartido en las últimas horas, desde su cuenta oficial en Twitter, un vídeo en el que muestra cómo elaborarlo.

Una explicación, en la que reinterpretan el calimocho como una bebida premium, que compartieron con una invitación a la acción: "Lo llamamos 'cali-mocho' y lo bebemos con amigos. Coge un pequeña #1983PepsiCola y prepárate uno (o unos pocos) esta noche".

We say it “cali-mocho” and we drink it with friends. Grab a little #1893PepsiCola and craft up one (or a few) tonight! pic.twitter.com/W8k6h4Dc3n — Pepsi™ (@pepsi) 25 de abril de 2017

No sabemos si la incursión de la bebida carbonatada en el mundo del Calimocho habrá surtido su efecto entre los potenciales consumidores estadounidenses. A quienes sí ha levantado en armas ha sido a los tuiteros del otro lado del océano que han aprovechado la ocasión para cachondearse de tan genial ideal.

En un primer momento han mostrado una actitud colaborativa:

"Hola Pepsi, receta ideal la que lleváis. Aquí están los ingredientes originales que utilizamos en España".

Hello @pepsi fancy recipe you got there. Here are the original ingredients we use in Spain. pic.twitter.com/k8ZfRaUWiY — Fito (@Adotalo) 25 de abril de 2017

Pero la alegría ha dado paso a la incredulidad:

"España os está mirando tal que así ahora mismo"

Y después de pelearse por la forma de escribirlo, los ingredientes y el tipo de vaso apropiado:

-En Euskadi puedes pedir Calimocho en los bares.-Uhm...-¿Y sabes cómo lo escriben? Con K y TX.-¿Kalimotxo?-¡Y lo hacen con Coca-Cola! pic.twitter.com/WFasLSvXHK — Rafa Laguna (@RafaLagoon) 25 de abril de 2017

@pepsi Me estáis dejando sin los recuerdos de mi juventud, y el limón 🍋, un calimocho con limón, ¿en serio? pic.twitter.com/n2Ypumvlg0 — RadioCarmenaM21 (@RadioCarmena) 25 de abril de 2017

"Cosas que faltan aquí Pepsi: - El vino tinto no debería ser más caro que Don Simon - ¿Qué coño es esa vaso de tubo? KATXI"

@pepsi Missing points here, @pepsi:- Is not red wine, shouldn't be more expensive than Don Simon - Wtf is that pipe-shaped glass? KATXI — Javi (@Javi_SanGar) 25 de abril de 2017

Ha llegado la indignación tuitera:

@pepsi Tocad lo que queráis pero a mi kalimotxo lo dejáis en paz. No a la gentrificación del Kalimotxo. #SaveTheKalimotxo — Sergi (@sergiavatar) 25 de abril de 2017

Y las coñas con la actualidad nacional:

A ver cuánto tarda en salir un bus contra el kalimotxo de Pepsi. — El Jueves (@eljueves) 26 de abril de 2017