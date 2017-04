La ocurrencia de un sevillano para ligar en Tinder: resumir sus virtudes en un PowerPoint

Tinder es una aplicación que llegó a nuestras vidas para tratar de hacernos más llevadera la tarea de ligar. La App, sin embargo, no es infalible y como ocurre en el cortejo cara a cara, para triunfar hay que conseguir destacar sobre el resto. Cada uno tiene sus técnicas: elegir la mejor foto, ser original en la descripción o, como este usuario sevillano, crear una presentación en PowerPoint para resumir los puntos fuertes.

"¿Por qué debes elegirme a mí?" comienza preguntándose Fran, un joven de 25 años, en las imágenes con las que ilustra su perfil en Tinder. A continuación, va desglosando, en clave de humor, sus virtudes: "Soy bastante bueno en la cama. De hecho puedo dormir hasta 9 horas seguidas como si nada", señala en una de las slides que recogen algunos datos de interés. Y todo esto, explica "porque el mínimo para el bufet libre del Domino’s (Pizza) es de dos personas".

Aunque no hayamos hecho match con Fran en Tinder hemos conocido su presentación a través de Twitter, donde la usuaria Belén Gallego compartió algunas capturas el pasado 22 de abril. "Creía que me había pasado Tinder, hasta Francisco", señalaba la joven. Y la respuesta llegó dos días después, cuando Francisco Gil se identificó como el responsable en un tuit (con foto incluida) en el que seguía la broma: "Hola Belén. Me han dicho por ahí que me andabas buscando! Espero que sea porque tienes pizza ;)"

Creía que me había pasado Tinder, hasta Francisco. pic.twitter.com/NxcDQbJ9Kh — Patata Entrópica (@BelenGallego_GM) 22 de abril de 2017

@BelenGallego_GM Hola Belén. Me han dicho por ahí que me andabas buscando! Espero que sea porque tienes pizza ;) pic.twitter.com/hlUb62VSz9 — Francisco Gil (@Fran_Cuder) 24 de abril de 2017

"Todo empezó como una broma cuando estaba con uno de mis amigos viendo su perfil", explica Gil en una conversación telefónica a EL ESPAÑOL. "Él tenía unas fotos increíbles y yo le decía Joer, macho ¿cómo lo haces? Pero claro, yo con esa baza no puedo jugar porque no soy especialmente fotogénico. Así que se me ocurrió tirar por algo que reflejase mejor mi actitud. A mí lo que se me da bien es caer simpático así que pensé en venderme -que al final es lo que todo el mundo hace en Tinder- pero llevándolo a la broma y tirando de ironía y sarcasmo".

El joven, que estudió Ingeniería Forestal y ejerce también como músico, dice que se inspiró en un perfil similar de un estadounidense que encontró navegando por Internet mientras buscaba un fondo para su presentación. "De él, por ejemplo, tomé prestada la idea de compararme con un personaje famoso y bromear con mi incipiente calvicie, pero el resto de chistes son cosa mía".

Al principio la cosa no pareció tener muy buen resultado e incluso se planteó retirarlo: "Empecé a plantearme que igual era demasiado freak porque no llegaban las respuestas, pero luego pensé que en realidad podía ser un buen filtro para dar con alguien con quien tuviera algo en común. Si después de verlo me escribían era porque habían pillado la broma".

La técnica de hacer algo original fue precisamente lo que captó la atención de Belén Gallego, la chica que lo compartió en Twitter. "La verdad que no suelo meterme muy a menudo en Tinder, y los perfiles son tremendamente aburridos", explica Gallego a través de mensajes privados en esta red social. "El mío no es que sea una maravilla tampoco, pero a veces empiezo a descartar por inercia porque me aburro y de repente me llamó muchísimo la atención el perfil de Fran. Entré y cada vez era más maravilloso”. Gallego publicó cuatro de las seis diapositivas del PowerPoint de Fran "para enseñárselas a la gente". Como después no volvió a aparecerle el perfil en Tinder- "pensé que era probable que él me hubiera dado Next- no le pareció tan mala idea que la publicación llegase a su protagonista.

Gil, que no es un usuario habitual de Twitter -su anterior mensaje tenía fecha de 2015-, dice que se enteró de que habían compartido pantallazos de su perfil cuando le avisaron unos amigos que lo vieron. "Al principio me agobié un poco, porque ninguno de mis amigos sabían que tenía ese perfil y empezaron a cachondearse de mí -recuerda-, pero luego me hizo gracia y como me gustan mucho las bromas en Internet decidí seguir el juego".

A Gallego la respuesta le pareció "magnífica" y, aunque de momento no ha habido encuentro cara a cara más allá de las redes sociales, sí señala que le gustaría ser su amiga: "Creo que es lo mas gracioso que me ha pasado en meses".

El PowerPoint de este sevillano no es el único de este tipo que se ha popularizado recientemente en las redes sociales. Lizzy Fenton, una joven estadounidense, fue un paso más allá y envió una presentación al chico que le gustaba argumentando todas las razones por la que ella creía que era una candidata. Su iniciativa, que compartieron en Twitter más de 21.000 personas obtuvo incluso el respaldo de Microsoft -empresa responsable de PowerPoint- que contestó a su mensaje. El chico en cuestión, sin embargo, contestó con un: "Eso está muy bien. Por favor, deja de escribirme".