La nueva heroína de Twitter es una madre que mandó a Maduro una 'fotopene' por error

Con las tecnologías y las redes sociales pasa como con Manolete: uno tiene que saber dónde se mete. Carol Smith, una venezolana poco ducha en Twitter, se ha convertido en estrella involuntaria de la red social después de haber mandado a Nicolás Maduro una 'fotopene' (de chocolate) por error.

En realidad, lo único que pretendía la buena de Carol era utilizar Twitter para enviar un mensaje de ánimo a su pueblo desde Miami, ciudad en la que reside. Así que se puso manos a la obra. Primero escribió el mensaje: "#PrayForVenezuela desde la Florida pero con mi país siempre presente. Dios te musericordia de tu pueblo (sic)". Después, añadió un dibujo de una mujer a la que tapan la boca y llora, con un bandera de Venezuela a modo de pareo; una foto de la Virgen de Fátima con el 'Dios te salve María'; otra de unas palomas de la paz rompiendo cadenas y, por último, una foto de un pastel de chocolate con forma de pene que guardaba en su móvil.

¿Resultado? Más de 22.000 retuits en cosa de dos días.

Ante la metedura de pata, de la que le avisaron algunos usuarios, Carol quiso enmendar el error.

El mensaje no paraba de crecer en retuits y la venezolana era consciente de que el mensaje por la paz en su país -'fotopene' incluido- estaba llegando a un montón de personas, por lo que no contemplaba borrar el tuit. Sin embargo, había leído en algún sitio que aún era posible eliminar la foto.

@Reymondali_ @imluisam @AlessandroFC_ la otra chica me dijo q podia borrar todo el tweet pero yo solo quiero borrar lafoto alguien debesaber

En plena confusión, la pobre Carol intentaba justificarse. La foto se la habían pasado sus amigas. Ella la había guardado en su móvil pero, de repente, no se sabe cómo, había aparecido en un mensaje de Twitter y ahora el móvil no paraba de vibrar.

Yo no se d q era esa torta q me pasaron la foto por un grupo diossssssss voy a apagar el telefono me lo estan reventando 😡😡😡