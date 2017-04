14 títulos incendiarios para el Día del Libro más fuertecito

Hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Libro, una jornada idónea para regalarte o regalarte alguna obra con fines lúdicos, reflexivos, didácticos o evasivos. Siempre ha habido libros polémicos, prohibidos y censurados y los sigue habiendo. Algunos llaman la atención por sus títulos y otros, lo hacen por sus contenidos, que atentan contra algún colectivo, nos sacan los colores o difunden ideas peligrosas bajo una apariencia inocente.

1.Catecismo de la prostitución

Esta obra de literatura erótica, publicada en 1886 y cuyo autor es alguien que firma con el llamativo pseudónimo de ‘Padre Melacasques’, mezcla vocabulario y preceptos religiosos con el oficio más viejo del mundo. Entre sus páginas se pueden encontrar cosas como que el pecado de ser puta se perdona por tener un amigo rico, llevar muchos brillante o enredarse con el ministro de Hacienda.

Curioso libro que compre en san Miguel de Allende pic.twitter.com/NL487itW8S — Condesa de Vivant (@MVivant) 14 de abril de 2017

2.Les dîners de Gala

Salvador Dalí y su mujer se hicieron famosos por las opulentas cenas que organizaban. En 1973 el artista publicó un libro con algunos manjares que se comían en dichas celebraciones. La editorial Taschen volvió a publicar la obra el año pasado, cuatro décadas después de su lanzamiento. Les dîners de Gala incluye 136 recetas ilustradas por el pintor con su particular estilo surrealista y un toque un poco gore que recuerdan a las jornadas culinarias de las que también era anfitrión Hannibal en la serie del mismo nombre.

Este libro de Dali, reeditado por primera vez tras 40 años, bien podría ser el libro de cocina más extraño y surrelista jamás editado pic.twitter.com/V1jUyK9cdS — Hellen (@hellin_m) 5 de abril de 2017

3.Somos pobres en euros, pero ricos en pelos del coño

Este libro ilustrado de llamativo título pretende ayudar a entender la sexualidad femenina en clave de humor tocando temas a veces un poco tabú, como el despertar sexual, la menstruación o la cándida.

Por cierto, el título de este libro ha sido el más llamativo de la feria. Pero no es mi tipo de literatura... 😝 pic.twitter.com/livAdsi4ul — Tino Güemes (@tinoguemes) 7 de junio de 2015

4.Libro de colorear a Hitler

Quizás hayamos descubierto por fin el sentido de incluir un Plastidecor de color blanco en los estuches. Con él se puede plasmar ese tono ario que tanto le gustaba al Führer. A principios de mes se descubrió que un libro infantil para colorear vendido en la cadena de tiendas belga Kruidvat y comercializado en Holanda incluía la imagen de Adolf Hitler ataviado con su uniforme y alzando el brazo para hacer el saludo nazi.

¡POLEMICO! En Holanda venden libro para colorear con imagen de Hitler https://t.co/ZWYzKyxhimpic.twitter.com/Erj4QgabOk — STEREO CENTER100.3FM (@stereocenterfm) 6 de abril de 2017

5.Yonkis del dinero, ¿cómo lo hacen?

Una obra que no pasa de moda en la España corrupta en la que vivimos. El libro explica con todo lujo de detalles cómo muchas empresas han realizado y continúan realizando todo tipo de estratagemas para adjudicarse contratos públicos y cómo los políticos y cargos públicos se embolsan sus particulares comisiones.

Echa un ojo a este libro: "YONKIS DEL DINERO: EL LIBRO PROHIBIDO DE LA…", de Martín Delezo. https://t.co/6xGAkRerZ0pic.twitter.com/iUtMv9xss1 — Iván Lezcano #32.479 (@lezcanoroa) 6 de octubre de 2016

6.¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?

Antes de hacer circular su autobús tránsfobo, la organización ultracatólica HazteOir ya causó revuelo con este libro. Con solo ver su portada, en la que dos niños hacen el saludo nazi ante una bandera gay, ya es posible imaginar lo que nos encontraremos en su interior. El colectivo envió 100.000 unidades de su guía a los colegios de Castilla-La Mancha.

7.Cómo criar a los varones

El doctor James Dobson se pasa las políticas de igualdad por el arco del Triunfo en esta guía 100% sexista. En este compendio de conocimientos misóginos lleno de faltas de ortografía se puede aprender que los niños manejan mejor los tractores que las niñas, escriben mejor que las niñas, tienen menos rabietas, aguantan mejor el dolor que las niñas y no malgastan su vida yendo de compras.

Que libro tan asqueroso se compró mi madre, ahora que llegue la voy a regañar como no tiene una idea. pic.twitter.com/RQo5CmFNP0 — Lalo. 🌹 (@M3L0F4NCY) 13 de junio de 2016

8.El libro que dice a las mujeres lo que hacer

No hemos podido averiguar cuál es el título de este libro, pero casi preferimos no saberlo para no hacerle publicidad. Basta con echar un vistazo a algunas de sus páginas en las que se recomienda a las mujeres que se liguen a un millonario o que le monten a sus novios una escena en público de vez en cuando. “Si la gente se ha detenido a mirar, incluso podrá gozar de un buen espectáculo”.

Tercera parte de un libro asqueroso y machista. pic.twitter.com/pDvhiyzWWp — Leev (@LiviuRocks) 22 de mayo de 2016

9.Cómo prevenir la homosexualidad

Para Joseph Nicolosi ser gay es como una especie de constipado que se pude evitar si tomas algunas medidas y te abrigas. Asegura que es “un hecho el que la mayoría de padres prefieran para sus hijos una orientación heterosexual” y afirma que la confusión de género puede resolverse bien con terapia o no. Esta obra hómofoba se jacta de ofrecer “esperanza” para todos aquellos que “buscan establecer el fundamento de una apropiada identidad heterosexual en sus hijos”.

Si asqueroso es q exista este libro, más lo es q lo venda una superficie como el Corte Inglés. Espero q no sea cierto pic.twitter.com/U1OTMcRhvS — SBC (@Saul_BC_) 25 de septiembre de 2014

10.Cásate y sé sumisa

El mensaje de este libro escrito por la periodista italiana Constanza Miriano y editado por el Arzobispado de Granada está bien claro. Gracias a él las mujeres pueden instruirse en cómo “aprender la obediencia leal y generosa, la sumisión” a sus maridos.

11.Encuentros sexuales con menores

Un libro publicado en Amazon y caldo de cultivo para pederastas en el que cada semana se iban añadiendo nuevas narraciones de encuentros con menore, como la menor pepera, la menor gitana, la menor feminista, la menor cubana, la menor colegiala, la menor desconocida o la menor cubana.

Esta semana se añadirá al libro 'Encuentros Sexuales con Menores' el segundo encuentro: 'La menor hija del policía'. https://t.co/iXtg8iYr9Ppic.twitter.com/w3XmmjUHHk — Ediciones Innisfree (@Edinnisfree) 21 de septiembre de 2016

12.Papá se ha perdido

En este libro infantil publicado por Edebé un niño muestra su temor a las Fuerzas del Orden, potenciando los estereotipos de los agentes como violentos y agresivos . “Con los policías nunca se sabe. Son muy bestias, pegan patadas a las puertas, dan puñetazos, insultan, gritan mucho... Lo sé muy bien. Lo he visto en la tele”, se expresa el pequeño.

@policia que opina de este libro? Da asco y vergonzoso, no se como se puede permitir su lectura a niños. pic.twitter.com/YxjgkgIITO — Pablo (@Axturiano) 23 de abril de 2015

13.El manual del pajillero

Esta novela gráfica descrita como “una lectura terapéutica y edificante para jóvenes de todas las edades” habla de la iniciación al noble arte del onanismo durante la adolescencia. En 2015 algunos vecinos de Valencia exigieron su retirada del área de cómics de una biblioteca por “humillar a la mujer y elogiar el consumo de drogas”.

Manuel:"El libro lo he leído varias veces y además hace apología de la droga. Este libro no es inocuo" pic.twitter.com/rj5P7wf6a5 — Amigas y Conocidas (@AYC_TVE) 8 de mayo de 2015

14. 100 razones para ser machista y no avergonzarse por ello

El título parece fuerte, pero más lo es la descripción que se puede encontrar en su tapa trasera. “Este libro no solo quiere devolverte la dignidad arrebatada por las mujeres. Este libro es la demostración palpable de que tienes que elegir entre ser hombre o terminar humillado”, reza. El autor, José Antonio Solís Miranda, se quedó tan ancho diciendo que ser machista no es una opción, ni un capricho, sino simplemente “ser fiel a tu naturaleza humana”.