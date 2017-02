¿Sabes realmente lo que es un 'machirulo'?

Es una expresión habitual, está en la calle y es utilizada por el común de los mortales. Sin embargo, hasta la fecha no había llegado al Congreso de los Diputados (con lo que ello conlleva). Sí, nos referimos a "machirulo". La expresión ha sido utilizada por Irene Montero este miércoles en los pasillos de la Cámara para calificar la actitud de uno de los diputados del PP después de una bronca entre Podemos y los populares.

"Ha sido una actitud agresiva por parte del diputado del PP, parece que se llama Luis Ángel Muñoz... un poco machirulo le he visto. Así que, la próxima vez, que se acerque al escaño, un poco más educadamente y sin tanto machirulismo como el que tiene el Partido Popular y hable con el presidente de mi grupo parlamentario", ha explicado Montero ante los micrófonos.

Pero, ¿existe la palabra "machirulo"? ¿Sabemos de dónde viene este término? Y, sobre todo, ¿cuál es su significado? Pese a lo que pueda parecer, no todo el mundo lo tiene claro. De hecho, en el informativo de Antena 3 han señalado que la palabra se utiliza con dos significados: "Para unos, 'machirulo'2 es una mujer poco femenina. Para ella, es la suma de dos adjetivos, machista y chulo".

El asunto en cuestión ha desatado cierta controversia en las redes.

Qué risa. En Antena3 creen que lo de "machirulo" se lo ha inventado Irene Montero. Dicen que significa "mujer poco femenina".vía @Andrew_lrdpic.twitter.com/GG6c9fXYFk — Belén Remacha (@ciudadanabe) 15 de febrero de 2017

Encomendarse al diccionario de la Real Academia Española, en este caso, es algo inútil. La RAE recoge "cachirulo", pero ni rastro de "machirulo".

Sin embargo, Fundéu, siempre atenta al vocabulario que se utiliza en los medios de comunicación, ha salido al quite para resolver todas nuestras dudas. "El significado que suele dársele en el ámbito feminista es el de ‘hombre machista’, en ocasiones asociado a quien hace gala de esa condición. Es coloquial y tiene un claro matiz despectivo", apuntan desde la Fundación de Español Urgente, que afirma desconocer su origen.

¿Y podría asociarse para definir a una mujer poco femenina, tal y como han explicado en Antena 3? Fundéu, para explicar el asunto, se encomienda al Diccionario gay-lésbico de Félix Rodríguez. Según esta obra, efectivamente, el término también se emplea en el ámbito LGTB. "Machirulo se aplica despectivamente a un hombre gay ‘que exhibe formas convencionalmente muy masculinas’ y, por extensión, es un insulto ‘proferido contra una mujer lesbiana con apariencia muy masculina’", recoge la Fundación.

Sin embargo, si la cosa no te ha quedado muy clara, nuestros amigos de Buzzfeed publicaron hace algunos meses un test para saber si realmente eres un machirulo o no. Y lo cierto es que, en contra de lo que dice Fundéu, todas las preguntas se refieren a la primera acepción del término. Así que, amigo, si quieres saber si eres un "machirulo" o no, tal y como se entiende en la calle, adelante, aquí tienes el test definitivo.