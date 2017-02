Un profesor rompe un ordenador después de que su alumno le llamara "subnormal"

Clase particular. Un profesor empieza a alterarse ante la falta de actitud de su alumno, que tarda en entender lo que le explica. Cuando está muy alterado, el joven le reprocha que le paga por enseñarle y le llama "subnormal", ante lo que responde rompiendo un ordenador.

Aquí la reproducción:

— Te da igual todo. Aprende esto, lo olvidamos y nos vamos al siguiente tema. Pero no te da la gana, no me estás prestando atención. Solo te pido un poco de actitud, actitud de que quieras aprender esto. Son 20 minutos que estamos aprendiendo esto, ¡20 putos minutos!

— Para eso te pago, subnormal

— ¿Cómo que subnormal? A ver, Dani Mateo, me estás tocando los cojones. ¡No lo puedo soportar! ¡Me cago en la puta!"