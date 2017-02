Una consejera murciana compra lechugas en Berlín para demostrar a los ingleses que no hay complot

La crisis de las lechugas en el Reino Unido sigue dando mucho que hablar. La campaña emprendida por el tabloide británico 'The Sun' contra nuestro país y, más en concreto, contra Murcia, por la carestía de verduras y hortalizas en sus supermercados ha hecho que los políticos de la Región reaccionen para salvaguardar el buen nombre de la Huerta de Europa más allá de sus fronteras.

La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, ha aprovechado su visita a Berlín, capital en la que se celebra la feria Fruit Logística 2017, para darse un paseo por algunos de los principales supermercados germanos. La intención no era otra que mostrar al mundo a través de Twitter que la escasez de verduras y hortalizas procedentes de la Región de Murcia poco o nada tiene que ver con el boicot que pretende hacer creer 'The Sun'.

Así, la consejera, como ya hiciera Arias Cañete con la ternera durante la crisis de las 'vacas locas' o Manuel Fraga en Palomares, ha querido demostrar mediante un documento gráfico que los productores de frutas y hortalizas murcianos cumplen sus compromisos con Europa. "Estamos en el supermercardo Lidl, en uno de los muchos Lidl que hay en Berlín. Como podemos ver, hay lechugas, no hay ningún problema de abastecimiento y estas lechugas son lechugas españolas de origen murciano", dice Martínez-Cachá lechuga iceberg en mano en el primero de los vídeos.

Nuestros productores y exportadores cumplen con sus clientes europeos.Primera visita un importante supermercado alemán

Pero para que no haya ningún tipo de duda, la consejera acude a otra gran superficie. "Estamos en Aldi y en Aldi vemos cómo tenemos un pack que lleva brócoli y coliflor, de Balsapintada, lechugas de Balsapintada, el campo de Cartagena presente también en Berlín, limones de Mula y Mandarinas de Molina de Segura. Esto pone de manifiesto una vez más que somos la Huerta de Europa", dice la titular de Agricultura.

'The Sun' publicaba el pasado sábado un artículo en el que acusaba a los supermercados españoles de "almacenar frutas y verduras" mientras los consumidores británicos estaban siendo racionados. En el interior de la información, no dudaban en hablar del "pánico" que estaban sufriendo algunos clientes al no poder echar a la cesta de la compra toda la lechuga iceberg que le gustaría.

El domingo, el periódico británico volvía a la carga con una dosis de sensacionalismo aún mayor. 'Los supermercados españoles acumulan en secreto reservas masivas de verdura a pesar de que los compradores británicos se enfrentan al racionamiento', titulaban sin ningún tipo de rubor. En el interior de la noticia, fotos comparando las estanterías de supermercados españoles como Mercadona con los británicos.

Lejos de lo que el tabloide británico ha afirmado esta semana. La realidad es que Murcia ha visto cómo sus cosechas han sufrido estos últimos meses diversas inclemencias meteorológicas. Tal y como informaba EL ESPAÑOL, esta circunstancia ha provocado unas pérdidas del 30% y ha propiciado un aumento de los precios de las hortalizas.

Así, los productores murcianos no han dudado en calificar como "totalmente falsas" las informaciones publicadas en Reino Unido sobre el 'lechugagate' y asegurar que si en Reino Unido no tienen lechugas "es porque no han querido comprarlas".