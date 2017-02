Manipula sus fotos para fingir que sale con un hombre... Hasta que su mujer real descubre la farsa

Oh, no. Querías utilizar la foto que acabas de sacarte para actualizar la imagen de tu perfil en redes sociales pero sales tan mal que te avergüenza compartirla. ¿Reintentarlo? ¿Para qué? Mejor aplica alguno de los múltiples filtros que te ofrecen las aplicaciones móviles y retoca la imagen hasta que parezcas una auténtica belleza griega. Al fin y al cabo, todo el mundo lo hace. Claro que en esto de la manipulación fotográfica y de ‘photoshopear’ nuestras imágenes hasta que tanto nosotros como el entorno parezcamos completamente distintos, también hay niveles. Y algunas personas los superan con creces.

Es el caso de la usuaria de Twitter @Champagne_Loyal quien decidió ir un paso más allá y agregar elemento externos a las imágenes en las que salía ella. Concretamente, escogió para sus montajes un rostro varonil al azar que pudo recortar sin demasiado trabajo y colocar junto a ella para convertirlo, de cara a los usuarios de las redes, en su actual pareja sentimental.

Cerca de cuatro años retratándose juntos en distintos viajes, comidas, reuniones familiares… Pero la realidad es que ni era su pareja ni tan siquiera le conocía de nada. Todo bien, hasta que el protagonista de sus montajes y su novia real se toparon con la farsa.

“¿Qué también me he casado con esta mujer en junio? Primera noticia. Qué disparate”, exclamaba quien se había convertido en el rostro que acompañaba a aquella usuaria convirtiéndose en su pareja virtual.

“Graham es mi novio. Acabamos de encontrar esta cuenta falsa. La autora no lo sabe. Hemos llamado a la policía”, le advertía la verdadera pareja del hombre completamente incrédula ante lo que estaban viendo sus ojos: nada más y nada menos que un puñado de fotografía en las que su prometido aparecía junto a una mujer completamente desconocida para ambos.

Actualmente, los tres perfiles han sido cerrados, pero medios británicos se han hecho eco de la farsa que ha costado un disgusto al futuro matrimonio y una buena dosis de humillación a la autora del montaje que probablemente jamás se imaginase que “su novio virtual” se enteraría de aquella relación ficticia.

“Alguien está intentando destrozarme la vida con perfiles falsos”

Tras descubrir la farsa, Graham McQuet (antes @GrahamMcQuety) su prometida Marianne Stirling (@MarianneStir11), advirtieron a través de la conocida red social a Jill Sharp –nombre real de la ‘artista del Photoshop’– que avisarían a la policía y denunciarían la usurpación de identidad, pero las autoridades han declinado las acusaciones alegando que no hay “criminalidad”. De hecho, no se ha tomado ningún tipo de medida al respecto y todavía se investiga si realmente Sharp tuvo algo que ver con el montaje o pueden estar involucradas terceras personas.

“¿Por qué iba a tener un novio que todos mis amigos conocen y ven regularmente e iba a tratar de demostrar que salgo con otra persona? Nada de esto tiene sentido”, explicaba la acusada en Daily Record. “Vivo una vida tranquila y no tengo ningún interés en llevar cualquier tipo de doble vida. Ni siquiera estoy en Twitter y siempre uso Facebook, así que estoy en la incredulidad en todo.

No puedo estar 100% segura de quién está detrás de esto, pero tengo una idea… Ahora que las cuentas han sido borradas me va a resultar difícil probarlo

“Esta historia no es verdad y quiero que todo el mundo lo sepa. No tengo ninguna razón para llevar una doble vida”, insistía asegurando que no tiene absolutamente nada que ver ni con el perfil ni con las imágenes manipuladas.

Sharp asegura que quien haya realizado estos montajes ha seguido de cerca sus movimientos realizando incluso un montaje de ella con su falsa pareja en la Abadía de Westminster en Londres, precisamente durante los mismos días en los que visitó aquel lugar con su novio real. Quien subiese las fotos al supuesto perfil falso, pudo hacer un montaje con las imágenes tomadas de forma independiente por cada pareja.

“Alguien está intentando destrozarme la vida a través de estos perfiles falsos. No puedo estar 100% segura de quién está detrás de esto, pero tengo una idea… Ahora que las cuentas han sido borradas me va a resultar difícil probarlo”, se lamenta la mujer que, al menos en Twitter, fue la pareja virtual del señor Graph durante cuatro años, sin que ella ni él tuviesen ni la más remota idea.