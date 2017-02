Música de lavandería: el genio que utiliza su lavadora rota para versionar a George Michael

Hacer de la necesidad virtud. Este dicho, que resume en cinco palabras la filosofía del Estoicismo y que viene a decir que debemos encontrar ventajas en las desventajas o sacar partido de las desgracias, ha encontrado un nuevo valedor (llamémosle héroe) que lo ha llevado a su máxima expresión. Se hace llamar Aaron McAvoy, vive en Louisiana, es un gran aficionado a la música y ha conseguido convertir el infernal ruido de su lavadora en la batería perfecta para acompañar las versiones musicales que sube a Youtube. Tal-y-como-lo-leen.

El bueno de McAvoy es un tipo particular. Sin ir más lejos, él mismo describe el contenido que sube a su canal como “la vida cotidiana de un tipo normal que pasa demasiado tiempo solo”. Y es en esa soledad, hace un par de meses, cuando se rompió el tambor de su lavadora y McAvoy descubrió una aliada. “¿Qué más se puede hacer cuando la lavadora se convierte en una caja de ritmos?”, se preguntaba en un vídeo con más de 700.000 reproducciones. La respuesta, claro, la halló en la música.

Desde entonces, lo suyo ha sido un no parar. Hasta tal punto que este norteamericano parece vivir un flechazo continuo con esta máquina infernal. Así, cada vez que hay un acontecimiento o llega una fecha señalada, Aaron McAvoy acude al cuarto de la colada con su guitarra, enciende la lavadora y selecciona el programa que le pueda dar el ritmo adecuado al asunto y se pone a cantar. Ocurrió las pasadas navidades, cuando ni corto ni perezoso decidió ponerle a su nueva mejor amiga unas bonitas luces y hacer una versión rockera de Jingle Bells. Y volvió a ocurrir cuando tras el fallecimiento de George Michael, al que McAvoy rindió, por supuesto, su particular homenaje con una genial versión de Faith. Al loro.

Pero la cosa no ha acabado aquí. Ante los comentarios de cientos de usuarios, rendidos ante semejante talento, McAvoy ha terminado por venirse a arriba y ha decidido versionar ‘The devil went down to Georgia’, un éxito del country que popularizó en los 90 Charlie Daniels. Un programa de lavado algo más rápido al de la versión de George Michael y de nuevo el insigne norteamericano a la guitarra y a la voz.

La versión de este héroe de Youtube, por supuesto, ha llegado hasta Reddit, uno de los mayores foros del mundo. Allí, los propios usuarios no dan crédito al desbordante talento del dúo y han recordado otras versiones hilarantes protagonizadas también con lavadoras. Internet, una vez más, es un pozo sin fondo. “Show must go on”, que diría Freddie Mercury.