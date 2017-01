"Busco alguien para ir a pescar": el conmovedor anuncio de segunda mano de un anciano solitario

A menudo nos encontramos con extraños mensajes en las páginas de anuncios clasificados que no esperábamos encontrar, ni por asomo, en un espacio destinado a la compra, venta, intercambio o alquiler de artículos de segunda mano. Algunos la mar simpáticos y otros excesivamente ofensivos, lo cierto es que millones de personas acuden a diario a estas plataformas para deshacerse de sus objetos inutilizados o encontrar algo tan concreto que no lo encuentran en ninguna otra parte.

“Me llamo Ray Johnstone y soy Australiano. Soy un jubilado viudo que está buscando un compañero de pesca. Mi compañero anterior ya ha muerto”. Así de claro y sincero era el anuncio que se publicaba hace unos días en Gumtree, la web de anuncios clasificados número uno de Reino Unido en la que no es extraño encontrar sórdidas ofertas y algún que otro timo, pero pocas veces historias tan humanas. Como no podía ser de otra manera, el emotivo mensaje de Johnstone daba la vuelta al mundo.

“Lo que busco es un un compañero de pesca en una posición similar a la mía que también quiera encontrar a alguien que vaya con él a pescar. Estoy dispuesto a compartir todos los gastos, como la gasolina o los cebos, y si por casualidad usted es dueño de un barco (y tengo uno) podríamos compartir los honorarios del uso de la rampa. Si está interesado contacte conmigo para arreglar una cita y ver si podríamos llevarnos bien. Agradecido: Ray Johnstone”.

Más de 64.500 personas se han interesado en la historia de Johnstone, quien, para más inri en lo trágico y melancólico de su mensaje, se categorizaba a sí mismo en la ficha de perfil de la plataforma como de ‘segunda mano’ o ‘usado’.

Tras publicar el mensaje animado por la enfermera que le cuida a diario, Johnstone ha recibido más de 100 ofertas de pescadores de toda Australia que quieren conocerle. “Mi teléfono está sonando sin parar. No me esperaba esta respuesta, la verdad... Es increíble”, confesaba en una entrevista con The Advertiser. “Voy a pescar principalmente para mantenerme activo”, aseguraba Johnstone insistiendo en la idea de que no quiere “ser como esos ancianos que no se mueven ni hacen nada”.

La acogida ha sido tan entrañable y cariñosa, que la propia hija de Johnstone quiso dar las gracias en otros medios de comunicación locales a todas las personas que se habían puesto en contacto con su padre, quien ha estado solo desde que falleció su madre y perdió a su compañero de pesca en un accidente de tráfico hace apenas unos años. “Estaba deseando volver a disfrutar de uno de sus momentos preferidos. Muchas gracias a todos”. Feliz y sonriente, el propio Johnstone anunciaba hace unas horas que ya ha encontrado un nuevo compañero de pesca.