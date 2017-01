Expedientada una agente del Servicio Secreto por negarse a recibir una bala por Trump

El Servicio Secreto de los Estados Unidos, la agencia encargada de proteger tanto al Presidente como a su Gabinete y a los candidatos presidenciales, ha anunciado que ha abierto expediente a una de sus agentes después de que la prensa publicase un comentario que había escrito en su página personal de Facebook. Transgredía conscientemente la prohibición de opinar sobre política y anunciaba que prefería "ir a la cárcel" antes que "recibir una bala" por Donald Trump.

Kerry O'Grady, que tiene rango de oficial en la oficina del Servicio Secreto en Denver según la CNN, se había expresado en esos términos durante la campaña electoral, pero sus posts salieron a la luz recientemente en las páginas del Washington Examiner. Este cuerpo está sometido a una normativa federal conocida como Ley Hatch que impide a determinados empleados públicos "expresar opiniones en redes sociales a favor o en contra de candidatos, partidos y opciones políticas".

"Llevo siendo una servidora pública desde hace 23 años, y como tal me esfuerzo en no violar la Ley Hatch. Me quedo callada y no me paso de la raya. De lo contrario, alguien en mi posición estaría cometiendo un acto criminal. A pesar del hecho de que se espera que reciba una bala por cualquiera de las dos partes" - escribía el pasado octubre O'Grady.

"Pero el mundo ha cambiado y yo he cambiado. Y preferiría recibir una pena de cárcel antes que una bala o un respaldo para lo que creo que será un desastre para este país y para las fuertes y asombrosas mujeres y minorías que viven aquí. Al infierno con la Ley Hatch. Yo estoy con Ella".

O'Grady no daba nombres, pero no hacía ninguna falta: "Ella", en la terminología inequívoca de la campaña, era Hillary Clinton, mientras que la candidatura por la que de ninguna manera estaba dispuesta a entregar su vida era la de Donald Trump. Precisamente los agentes de este cuerpo tuvieron que intervenir en un mitin en Reno para proteger físicamente al republicano de una presunta amenaza de arma de fuego que resultó ser una falsa alarma.

Contactada por el medio, O'Grady ha confesado que escribió el post encolerizada después de que saliera a la luz la grabación en la que Trump presumía de su comportamiento abusivo en relación con las mujeres, incluso de "agarrarlas por el coño" sin preocuparse por las consecuencias. "Fue una reacción emocional" - explicaba, ya que le había traído a la memoria el acoso sexual que ella misma había sufrido en la Universidad.

Sin embargo, recapacitó después. "Fue un debate interno para mí. En cuanto lo expresé me di cuenta de que no era la clase de sentimientos que debía compartir porque me preocupa seriamente mi misión. La agencia es lo más importante para mí. Mi Gobierno es lo más importante para mí". Con todo, matizaba: "Sirvo a placer del Presidente, pero la Primera Enmienda me da derecho a hablar". De hecho, publicó varios mensajes posteriores en apoyo a la Marcha de las Mujeres convocada contra la toma de posesión de Trump.

En el comunicado hecho público por el Servicio Secreto no ha trascendido la clase de medidas disciplinarias a las que se enfrenta O'Grady, pero fuentes han confirmado que se encuentran "decepcionados" por el caso que empaña el "buen trabajo" desempeñado por los agentes durante las elecciones.