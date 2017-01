Rajoy soluciona el problema de la luz con que "va a llover" y le cae un chaparrón de memes

Del creador del cambio climático no existe porque dice mi primo que “nadie puede asegurar el tiempo que va a hacer mañana en Sevilla”, llega ahora a nuestros oídos la nueva solución a la actual problemática de la subida de los precios de la luz: “Va a llover”.

“Han anunciado que va a llover y eso va a dar lugar a una bajada”. Así de claro lo explicaba el presidente del Gobierno en el programa de radio de Carlos Alsina, confiando en que los chubascos y la entrada de la energía hidráulica en el mix de energía ayuden a reducir las polémicas tarifas de la electricidad que no han dejado de subir en las últimas semanas, precisamente coincidiendo con el temporal de frío… No había más alternativa –al menos en lo que concierne a muchos de los usuarios de Twitter– que convertir a Mariano Rajoy en hombre del tiempo.

#RajoyEnOndaCeroDANZA MARIANA DE LA LLUVIA. Rajoy espera k llueva xa la bajada de la luz. 🎸📣🎸📢🎷🎷🎷💃💃💃💃🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/fJbH0QhBGB — Chus .... (@Chusina5) 26 de enero de 2017

No sólo eso. Una vez más, el que nos recordó que “España está llena de españoles” y nos dejó ojipláticos al relatarnos que “es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde” o que “somos sentimientos y tenemos seres humanos”, lo ha vuelto a hacer. “Hay sitios en que hay mucha agua y por tanto eso les ayuda y sin embargo, no hay sol y eso no les ayuda”, ha dicho también el líder de los populares que ha querido dejar clara una cosa: “No todo en esta vida depende del Gobierno”.

- Me han preguntado qué voy a hacer con la subida de la luz y les he contestado que pronto va a llover. pic.twitter.com/Up9s9t6HhX — Dios (@diostuitero) 26 de enero de 2017

Mariano Rajoy trabajando duramente "para que llueva" y baje el precio de la tarifa eléctrica pic.twitter.com/zj5buNvj6c — unmundolibre (@unmundolibre) 26 de enero de 2017

Si baja el precio de la luz por la lluvia ¿Concederán una medalla a la Virgen de la cueva? #RajoyEnOndaCero — Biglolo1 (@Biglolo1) 26 de enero de 2017

Sin embargo, pese a que ha demostrado estar muy al tanto de las previsiones meteorológicas, no parecía estarlo tanto de las últimas novedades del caso Gürtel. Durante la charla, se ha visto “sorprendido” cuando le han pedido su opinión sobre la solicitud del abogado del PP para que se anule el juicio que determinaría la culpabilidad o no de los imputados en la presunta red de corrupción política vinculada al Partido Popular de España. “Francamente no estoy en ese tema. Me pilla usted. No estoy siguiendo el tema porque estoy en esos otros, los que importan a los españoles”.