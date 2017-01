Internet está conspirando para que una cebolla consiga más seguidores que Trump en Twitter

Tocarle la moral a Donald Trump va camino de convertirse en deporte nacional en Estados Unidos. Que el magnate es un tipo que no cae bien es una cosa que ya no se le escapa a nadie. Sin embargo, remar a la contra y llevar a cabo cualquier empresa -por absurda que sea- que pueda sacar de sus casillas al nuevo presidente está provocando que Internet ande ideando maquiavélicos planes.

La última ocurrencia que ha tenido un usuario ha sido crear una cuenta de Twitter con una cebolla partida por la mitad y metida en una bolsa. Como lo leen. Su nombre no puede ser más prosaico: 'Half an onion' ('Media cebolla', en castellano). En la descripción se puede leer cuál es su objetivo en la vida: "Estoy aquí sólo para tener más seguidores que @realDonaldTrump". Así, en el momento de iniciar este artículo el contador de 'followers' muestra 402.000 seguidores.

La iniciativa arrancó el pasado 20 de enero. El primer mensaje que se lanzó desde ella ha conseguido más de 93.000 retuits: "¿Y si esta cuenta que es simplemente media cebolla en una bolsa Ziploc termina con más seguidores que @realDonaldTrump?".

What if this account that is simply half an onion in a Ziploc bag ended up with more followers than @realDonaldTrump? pic.twitter.com/D28lODPZLO — Half An Onion (@HalfOnionInABag) 20 de enero de 2017

Las razones para promover semejante empresa las expuso su creador hace unos días, cuando uno de sus seguidores le dijo que no conseguiría su objetivo: "Si Trump puede ser presidente, cualquier cosa es posible".

Lo cierto es que su crecimiento está siendo desorbitado. La cuenta oficial de Donald Trump roza los 22 millones de seguidores. Así, en un escenario idílico, en el que los seguidores del presidente norteamericano no aumentasen y el crecimiento de 'Half an onion' se mantuviera estable, en poco más de 55 días podría conseguirse el objetivo. La red se encuentra muy implicada con la causa.

Hay incluso quien le ha declarado públicamente su amor. "No funcionaría. Yo sólo te haría llorar", responde el usuario tras la herbácea cuenta.

@giatheperson It would never work. I'd just make you cry. — Half An Onion (@HalfOnionInABag) 22 de enero de 2017

Lo cierto es que a Trump estos jueguecitos no le hacen ninguna gracia. De hecho, hace sólo unos días se mostró muy molesto con las cifras e imágenes que se dieron en las redes sociales y medios de comunicación sobre la asistencia a su acto de investidura.

Crowd at Obama’s inauguration in 2009. Crowd at Trump’s inauguration today. pic.twitter.com/zZvTFiodXI — Joon Lee (@iamjoonlee) 20 de enero de 2017

De hecho, llegó a tuitear que su toma de posesión fue seguida por más de 31 millones de personas en todo el mundo, 11 millones más que la anterior con Obama.

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2017

Lo cierto es que con Donald Trump, cualquier cosa es posible. Incluso que llegase a molestarse porque una cuenta de Twitter de una cebolla consiguiese superarlo en número de followers. Tal y como se puede leer en el timeline de 'Half an onion', sería absolutamente ridículo, pero totalmente posible. De hecho, bromean habitualmente con ello. "A la espera de que Donald Trump reclame que los 300.000 - 400.000 'followers' que me habéis seguido lo habéis hecho ilegalmente", han escrito en el último tuit.

Just waiting for @realDonaldTrump to claim that the 300,000-400,000 who have followed me so far did it illegally. — Half An Onion (@HalfOnionInABag) 25 de enero de 2017

**En los 45 - 60 minutos aproximadamente que se tarda en escribir un artículo como éste, la cuenta ha ganado 25.000 followers y supera los 428.000 seguidores.