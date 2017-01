Los planos más espectaculares de la historia de la factoría Disney, en un sólo vídeo

Disney está en nuestras vidas desde nuestra infancia. Las películas de la factoría se han encargado de hacernos soñar desde hace años a través de personajes e historias que nos transportaban a mundos fantásticos. Sin embargo, la mayor parte de las veces que hemos acudido al cine para ver una de estas superproducciones, no hemos sido capaces de captar la belleza de muchos de sus planos. Ahora, un joven madrileño, Jorge Luengo, se ha encargado de recopilar en un sólo vídeo algunos de los pasajes más hermosos de estas películas.

"De pequeño, cuando ves películas de Disney, eres capaz de captar la historia, lo que cuentan los personajes, las canciones... Sin embargo, al volver a verlas de mayor me sorprendió la cinematografía, esos planos panorámicos tan abiertos y, sobre todo la composición", explica Luengo al otro lado del teléfono, que asegura que la tarea ha requerido tres meses de trabajo.

Así, durante algo más de tres meses estuvo recopilando los planos más bellos que pudo encontrar de un total de 40 películas de la factoría. Desde 'La Sirenita' al 'Rey León', pasando por 'Fantasía', 'Dumbo' o 'Peter Pan'. "En la década de los 80, las producciones de Disney fueron algo más flojas, así que he cogido sobre todo material de los 90", cuenta este joven madrileño de 23 años. "Como tampoco quería abusar mucho, las he intercalando con algunas del comienzo como 'El Libro de la Selva' o 'Robin Hood', siempre dándole una relación a los planos para que no fuese una mera recopilación", añade.

La creación audiovisual se ha completado con un tema del compositor islandés Jóhann Jóhannsson, autor de la banda sonora de películas como 'Prisioneros' o 'La Llegada'. "Este año había sacado un disco, me topé con esta canción y encajaba de maravilla con los distintos planos", comenta. El resultado son seis minutos de animación realmente espectaculares.

El vídeo, que fue colgado en la plataforma Vimeo, ha alcanzado en tres días más de 50.000 reproducciones.

No es la primera vez que Luengo crea un vídeo de este tipo. Hace unos meses consiguió captar la atención del mismísmo Almodóvar gracias a otra creación en la que recopilaba 33 guiños del cineasta a grandes pintores de la Historia como Hopper o Velázquez.