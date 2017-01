En Murcia lo están flipando: la nieve cuaja hasta en un pueblo llamado Los Infiernos

En Murcia lo están flipando. Habituados a una climatología adversa, esta región que en verano puede llegar a convertirse en el desierto del Kalahari está asistiendo a un acontecimiento único. La ola de frío que asola medio país ha llegado hasta la Huerta de Europa en forma de nieve, un hecho que no ocurría desde 1983. Y claro, lo que para media España puede ser un acontecimiento habitual, en Murcia ha desatado una auténtica locura.

Los murcianos, seres acostumbrados a tomarse la vida con humor, no han dudado en narrar, a su manera, la primera nevada en 34 años. Y las redes sociales se han convertido en un auténtico espectáculo.

He visto cosas que vosotros no creeríais. He visto RayosC brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. He visto nevar en Murcia