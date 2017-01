La hilarante reseña televisiva de un periódico escocés sobre la investidura de Trump

El próximo 20 de enero, Donald Trump jurará su cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos y será investido oficialmente como máximo mandatario del país norteamericano. La ceremonia promete ser histórica pese a la ausencia de un buen número de artistas, que se han negado a actuar en ella. Así, los medios de comunicación de todo el planeta tienen ya en sus agendas la histórica fecha.

Sin embargo, un diario escocés, el 'Sunday Herald', ha utilizado las páginas destinadas a informar sobre la programación de televisión para colar una mordaz crítica sobre contra Trump a propósito de su toma de posesión. Bajo una foto de perfil del presidente electo, la reseña ha sido titulada 'President Trump: The Inauguration' ('Presidente Trump: La Inauguración') y traza un hilarante paralelismo entre la serie terror 'The Twilight Zone' (en español, 'La dimensión desconocida') y el futuro del mundo bajo el mandato del empresario.

La reseña fue publicada en Facebook por Billy Bragg, un cantautor británico muy vinculado al movimiento obrero, y en apenas 24 horas ha sido compartida más de 140.000 veces.

El propio periódico ha colgado la imagen hoy en su Twitter y ha sido retuiteada más de 4.000 veces.

The Sunday Herald TV guide on the inauguration of @realDonaldTrump ... pic.twitter.com/R5zc6cLdK4