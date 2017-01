La espectacular versión gaitera de 'Thunderstruck' de AC/DC por una rondalla gallega

AC/DC, el archiconocido grupo de 'heavy' formado en 1973 por los hermanos Angus y Steve Young, es una de las formaciones más versionadas e imitadas de la historia de la música. 'Thunderstruck', la canción que compusieron para el álbum 'The Razors Edge', es junto a 'Highway to hell' o 'Back in Black', uno de los mayores éxitos de la banda. Todo un himno para los amantes de la música que sólo en YouTube acumula más de 234 millones de reproducciones desde 2012, fecha en que fue subido el videoclip a la plataforma de forma oficial.

Los integrantes de la Rondalla Santa Eulalia de Mos, un municipio pontevedrés de unos 15.000 habitantes, han sido los últimos en hacer una espectacular versión gaitera del tema con 'pandeiros', bombos y tambores. El espectáculo tuvo lugar durante el Día de los Ranchos de Reis de Redondela, el pasado 6 de enero, y fue grabado por las cámaras de la televisión local.

El vídeo es puro espectáculo. Ante cientos de personas en la calle, la rondalla va reproduciendo los acordes y el ritmo de 'Thunderstruck' mientras que el director va marcando el ritmo con sus brazos. En un momento dado, la música se para, comienza a sonar un redoble de tambores y pide la colaboración del público con sus palmas. Es ahí donde la interpretación alcanza el momento más álgido, con todos los asistentes participando de la versión metalera a ritmo de gaita.

El vídeo fue subido a Facebook por la cuenta 'Orgullo Galego' y ha sido compartido más de 9.000 veces en menos de 24 horas, con más de 220.000 reproducciones. En YouTube, supera las 160.000 reproducciones.

Las rondallas, cuyo origen se sitúa en la Edad Media, interpretan a menudo tanto canciones del folclore popular como versiones de canciones más modernas. Sin irnos mucho más lejos, la Rondalla Santa Eulalia de Mos ya interpretó la sintonía principal de 'Juego de Tronos' hace algo más de un año, en un encuentro en Vigo.

Pese a lo que pueda parecer, ésta no es la única ocasión que alguien se ha atrevido a versionar 'Thunderstruck' con un gaita. The Bad Piper, un peculiar gaitero australiano con cresta, consiguió llevar su extraordinaria interpretación del tema -con fuego incluído- hasta el programa de televisión 'Got Talent' en 2010.