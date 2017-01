Espinar celebra el archivo de la causa contra los titiriteros; la Red le recuerda que él les culpó a ellos

El Juzgado de Instrucción 46 de Madrid ha dado definitivamente carpetazo a la causa contra dos titiriteros al considerar que el presunto delito de apología del terrorismo al exponer un cartel con el mensaje Gora Alka-Eta en una obra interpretada en los carnavales de Madrid no quedó "debidamente acreditado". Se archivan las acusaciones contra los titiriteros. Buena noticia para la libertad de expresión y la cultura - celebraba en la mañana del jueves Ramón Espinar, secretario general de Podemos en Madrid a través de su cuenta de Twitter.

Las redes sociales tienen una larga memoria y no han permitido a Espinar obviar que, hace ya casi un año, la postura que tomó hacia los artistas fue la de culparles a ellos. La denuncia de la obra inapropiada para un público infantil fue la tercera controversia política de alcance nacional que encaraba el recientemente constituido consistorio de Manuela Carmena tras la primera alerta por contaminación y las cabalgatas del "no te lo perdonaré jamás".

Sin embargo, la reacción del gobierno municipal provocó un desgarro político. En un primero momento, la concejal de Cultura Celia Mayer admitía el "error de programación" y denunciaba a la compañía, pero reculó en el momento en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó prisión incondicional para los dos titiriteros acusándoles de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Podemos y sus socios encabezaron su defensa en nombre de la libertad de expresión aunque cinco ediles de Carmena llegaron a reprocharle públicamente la tibieza a la hora de pedir su libertad.

En ese contexto se enmarcan las palabras de Espinar, senador por la Comunidad de Madrid, que ahora le echan en cara en las redes. Su acusación contra los titiriteros ocurrió dos días después de que hubieran entrado en prisión. Publicó un texto en el que Jorge Moruno, responsable de discurso del partido, "la clavaba". En él, Moruno afeaba a la "izquierda tuitera" sus reproches contra la decisión del consistorio de Ahora Madrid de denunciar a la compañía sin tener en cuenta la "responsabilidad política" en la que habían incurrido los titiriteros, "perjudicando el proyecto municipal". Por ser los "débiles" de la historia, argumentaba Moruno, no debían de ser inmunes a la crítica.

La "clavada" dio paso a una "rectificación" en cuestión de horas. Moruno, después de que Espinar difundiera su texto, se veía obligado a explicar que lo había escrito antes de que los titiriteros fueran encarcelados y que su compañero lo difundiera. "No tengo problema alguno en rectificar mis palabras. Me precipité". Espinar reproducía el texto como una rectificación exclusivamente del responsable de discurso y remarcaba que ellos defendían la puesta en libertad.

Aquí una rectificación de @JorgeMoruno.Es evidente que defendemos la libertad de los titiriteros. pic.twitter.com/aBcDTkWErF — Ramón Espinar 🖐🏼 (@RamonEspinar) 8 de febrero de 2016

Sin embargo, Espinar no había terminado de echar a los titiriteros a los pies de los caballos. Los artistas salían de prisión dos días después y, entrevistado en TVE, Espinar rechazaba valorar la "decisión judicial" de otorgarles una libertad que habían exigido sus compañeros de partido. Cargaba contra el "error grave" del Ayuntamiento al programar la obra presumiendo del cese de la persona encargada, y recordaba que a él la función no le había gustado: "Incluso en horario de adultos no parece muy edificante".

Este intercambio fue reproducido en redes por el periodista Antonio Maestre, con quien Espinar mantuvo un tenso intercambio de reproches cuando el medio cuartopoder entrevistó a los titiriteros. El secretario general de Podemos Madrid reconoció que había cometido un "error" al no comentar la liberación de los titiriteros pero acusaba al reportero de "machacarle" por "animadversión" hacia él.

.@AntonioMaestre Hagamos autocrítica: mi "no comento" fue un error. No tuve reflejos y no estuve bien.Tampoco lo está que me machaques. — Ramón Espinar 🖐🏼 (@RamonEspinar) 15 de agosto de 2016

@AntonioMaestre Te reconozco que eres incisivo y agudo. Y eso hace falta.Conmigo hay un componente de animadversión y te pasas siempre. — Ramón Espinar 🖐🏼 (@RamonEspinar) 15 de agosto de 2016

El jueves, Jorge Moruno celebraba el archivo de la causa contra los titiriteros disculpándose abiertamente y reconociendo que hace cerca de un año había errado: "La cagué". El mea culpa de Espinar sigue estando en diferido.

Se archiva la causa contra los titiriteros, se hace justicia y me alegro. En su momento la cagué, luego rectifiqué; reafirmo mis disculpas. — Jorge Moruno (@JorgeMoruno) 12 de enero de 2017