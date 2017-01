"¡Harrods nos roba el 75% de las propinas!": 500 mensajes ocultos en la ropa denuncian a la cadena

Aprovechando uno de los días de mayor afluencia de compradores al gran almacén, concretamente, ayer domingo, multitud de bolsillos y cajas de los productos y prendas del gran almacén londinense por excelencia, Harrods, incluían un mensaje muy especial para los consumidores: están robando a sus trabajadores.

Cerca de 500 papeles han sido escondidos para alertar de la fragante estafa que sufren cada día los empleados de los restaurantes del grupo Harrods, que además de su mítica tienda ubicada en el céntrico Brompton Road, cuenta con el Banco Harrods, la inmobiliaria Harrods y la línea aérea Harrods. Cada una de las notas ocultas incluía el siguiente mensaje escrito: “¡Harrods sisa el 75% de las propinas del personal del restaurante! ¡Las propinas son para los camareros, no para la Familia Real de Catar! ¡Dejen de robar a tus trabajadores!”.

Harrods there are 500 of these little beauties in pockets and boxes all over your shop for your customers to find. pic.twitter.com/Md4webJRP7 — Lisa Mckenzie (@redrumlisa) 8 de enero de 2017

Tal y como puede verse en la fotografía, la nota incluye una leyenda –12/500– que indica el número de mensaje que ocupa. Hasta 500 igual que este se escondieron por toda la tienda durante el fin de semana para dar a conocer entre los clientes la realidad de los empleados de sus servicios de hostelería a quienes apenas llega una cuarta parte de las propinas que los mismos consumidores les dan como gratificación extra a su trabajo.

El mensaje, que viene firmado por el sindicato United Voices of the World (UVW) cuyo usuario de Twitter, según se indica, sería @UNnion, fue compartido por la usuaria Lisa Mckenzie, autora de 'Getting By' que “pese al patriarcado capitalista” comparte en su perfil de Twitter sus pensamientos y opiniones. El tuit ha tenido un impresionante alcance superando los 5.600 retuits y acumulando cerca de 8.300 'me gusta' en menos de 24 horas.

No obstante, tal y como explican en The Independent, la labor de la propia cuenta oficial de United Voices of the World está realizando una gran labor para mostrar cada día las denuncias que llevan a cabo día los trabajadores de los restaurantes de Harrods. Por su parte, la empresa ha declarado que revisará el sistema de propinas, aunque ni confirma ni desmiente que el porcentaje de retención de las mismas alcance ese 75% del que les acusan.

Such strong support today! Big thanks to all who came and told @Harrods to stop stealing their waiters' tips pic.twitter.com/jBfpwNhTUw — UVW (@UVWunion) 7 de enero de 2017

Encomiable labor para algunos, que llevó, según informa Política.co.uk, a la detención el pasado sábado del jefe del sindicato bajo sospecha de daño criminal justo después de haber formado parte de una concentración frente a Harrods para protestar contra la política de propinas de los almacenes, manifestación que, gracias a la numerosa afluencia, consiguió mantener el local temporalmente cerrado. Otros tres participantes fueron también detenidos acusados de asalto común.

Para más inri, la tarde del domingo la empresa anunciaba vía comunicado la subida de sueldos de su plantilla de chefs sin mencionar en ningún momento la de la plantilla de camareros. Un punto más para que algunos de los autores del medio millar de papeles-denuncia se preguntasen si “era con este tipo de medidas con las que querían referirse al ‘consumo colaborativo’”.

Como en nuestro país –y en la inmensa mayoría de países europeos–, en Reino Unido no es necesario ni obligatorio dejar propina, pero en hostelería no está mal visto que se deje un poco más de dinero tras el servicio, generalmente, entre un 10% y un 15% del total de la cuenta. Dinero que, como también esperamos aquí, el consumidor otorga al empleado o conjunto de empleados que trabajan en el local, no para engrosar las cifras de una cadena multimillonaria.