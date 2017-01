Por qué "claro que sí, guapi" se ha convertido en la respuesta perfecta para todo en la vida

Puede que no sepas de dónde ha salido, pero el día que la escuchaste ya no hubo marcha atrás. En los últimos meses, el "chic para mí, chic para ti" de Ms Nina es la banda sonora de tus días y el martillo pilón de tus noches debido a un anuncio. Y no hay manera de sacártela de la cabeza.

Sin embargo, el verdadero mérito de la canción no es el ritmo pegadizo que actúa como un auténtico misil tierra aire en las noches de perreo, sino la expresión que, en plena era de la prosa cipotuda, ha quedado ya para la posteridad. Consta sólo de cuatro palabras, pero hoy podríamos afirmar que se encuentra a la altura de grandes lemas como el "I have a dream" de Martin Luther King o el "Pa k quieres saber eso" de Lory Money. "Claro-que-sí-guapi".

Tan prosaica como fascinante, tan tosca como magnética, es la respuesta perfecta. Un auténtico ibuprofeno del hablar cuyo increíble poder de conquista y expansión está provocando algunos estropicios. Si no, que se lo digan a La vecina rubia, insigne tuitera dónde las haya.

Hola @googlemaps , ¿se puede configurar la voz de la chica para que diga "Claro que sí, guapi" después de decirme que gire a la derecha? — la vecina rubia (@lavecinarubia) 6 de diciembre de 2016

Ojalá Matias Prats despidiese el telediario hoy diciendo "Claro que sí, guapi!" — la vecina rubia (@lavecinarubia) 9 de diciembre de 2016

Ojalá mi ordenador me diese la opción a lo de: "¿Está seguro de que quiere eliminar este archivo?" con un: "Claro que sí, guapi!" — la vecina rubia (@lavecinarubia) 12 de diciembre de 2016

Yo al año nuevo le pido que por favor se me vaya lo de Claro que sí, guapi de la cabeza. — la vecina rubia (@lavecinarubia) 15 de diciembre de 2016

En nuestro caso, la sangre aún no ha llegado al río -tiempo al tiempo- pero no por ello dejamos de reconocer, como ella, que esta secuencia semántica se ha convertido en la frase de las frases. Una oración genial que, insistimos, es el mejor antídoto para las cosas de la vida.

"CLARO QUE SI,GUAPI!...como respuesta universal para todo... pic.twitter.com/gF7ts3qqve — Contador de Km (@contadordekm) 29 de diciembre de 2016

Porque sirve para redimir nuestros pecados

-Ave María purísima.-Claro que sí, guapi. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 25 de diciembre de 2016

Me imagino al cura hoy en misa diciendo:- Quieres recibir el cuerpo de Cristo-Claro que si, guapi! Chic para ti, chic para mí! Chic chic — Echeunquiqui (@gloefs) 27 de noviembre de 2016

Para tomarte la vida con humor

—El sueldo de los políticos sólo da para comprar en tiendas low cost.—Claro que sí, guapi. — Pelícano manchú (@Mortimer_Fu) 15 de diciembre de 2016

Esta Constitución no me representa.Claro que sí, guapi. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) 6 de diciembre de 2016

Para intentar llegar a un trato

- Hazme una rebajita+ Claro que sí, guapi!! pic.twitter.com/oZe5OUTTnQ — Lo Mejor de Twitland (@MejoresTwits) 31 de diciembre de 2016

– ¿Me haces una rebajita? –Claro que sí, guapi pic.twitter.com/8gNlKNJSZN — Jeremiah Johnson (@eltrampero) 20 de noviembre de 2016

+ hazme una rebajita- claro que sí guapi pic.twitter.com/75t2TtSrsa — maría -9 / -87 (@myidxlsjd) 21 de diciembre de 2016

— Así consigo este rollo que yo tengochic para mi, chic para mi, chic chic chic…— Hazme una rebajita— Claro que sí, guapi pic.twitter.com/X6G6Lqd7fh — SR.VEGETAL (@mejorchef) 18 de diciembre de 2016

Para odiar muy fuerte

-Feliz lunes.-Claro que sí, guapi. — Cricri (@buttercri) 28 de noviembre de 2016

—Exceso de velocidad, sin carné, sin seguro y triplica la tasa de alcoholemia. ¿Entiende por qué la llevo detenida?—Claro que sí, guapi. — Pelícano manchú (@Mortimer_Fu) 8 de diciembre de 2016

Yo he venido a Twitter a debatir con gilipollas. Claro que sí, guapi. — Cricri (@buttercri) 19 de diciembre de 2016

Y para las cosas del querer

Ojalá alguien me pidiese matrimonio para contestarle: "Claro que sí, guapi". — la vecina rubia (@lavecinarubia) 15 de diciembre de 2016

Chic para mí chic para tiiiiiiii- ¿Me lo comes?CLARO QUE SÍ GUAPI!! — paratetamol. 💊 (@_paratetamol) 1 de noviembre de 2016

-Te quiero.-Claro que si, guapi! — la vecina rubia (@lavecinarubia) 18 de noviembre de 2016

Para cobrarte alguna 'vendetta'

—Oye Mariano, que Aznar deja la presidencia de honor del PP —Claro que si, guapi. pic.twitter.com/6RvHF3gQvO — LA MERKEL (@GobernoAlem) 20 de diciembre de 2016

E incluso para advertir contra los malos

-¿Quieres un vale de 250 euris a cambio de una encuestita?- Claro que sí, guapi🚫Piensa dos veces antes de enviar tus datos por Internet pic.twitter.com/g2JSyibwOX — Policía Nacional (@policia) 29 de diciembre de 2016

Porque está a la altura de los clásicos

No sé si somos conscientes de que "Caraanchoa" y "Claro que sí, guapi" dentro de unos años serán como "yavestruz" o "efectiviwonder" ahora. — la vecina rubia (@lavecinarubia) 21 de diciembre de 2016

Y porque el maldito 2016 habría sido un sinsentido sin esta frase

Resumen Twitter 2016:- ¿Un cisgénero heteronormativo negro albino es opresor o aliado?- Vamo a calmarno- Claro que sí, guapi- HIJUEPUTA! — Kim Jong-un (@norcoreano) 1 de enero de 2017

-Nosotros: Ya no puede pasar nada más este año.-2016: ¡Claro que sí, guapi! — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 26 de noviembre de 2016

Al final de resumen de 2016 nos va a quedar :el rabo del negro,la muerte de Rita, claro que si guapi y la hostia del caranchoa — SatanKlaus (@ahorapuedes2010) 25 de diciembre de 2016

Así que...